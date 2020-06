Dinamo - Voluntari, LIVE TEXT, de la 17:00 | Dinamo vede ROSU in fata ochilor! "Cainii" vor sa scape de ultimul loc din playout si intalnesc cea mai in forma echipa

Partida Dinamo - Voluntari va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook sport.ro, de la 17:00.

Dinamo are infrangeri pe linie in playout si este pe ultima pozitie din clasament, cu 17 puncte. "Cainii" au fost invinsi de Sepsi, scor 1-3, in primul meci pe care l-au jucat de la reluarea Ligii 1.

De partea cealalta, Voluntari este una dintre cele mai in forma echipe de la reluarea sezonului, echipa antrenata de Mihai Teja reusind sa obtina 3 victorii din tot atatea meciuri.

Dinamo are doua meciuri mai putin disputate in playout fata de celelalte echipe.

Echipele probabile:

Dinamo: Piscitelli - Kostrna, Puljici, Grigore, Skovajsa - Filip, Mrzljak - Sorescu, Fabrini, Moldoveanu - Montini

Antrenor: Adrian Mihalcea

Voluntari: Cojocaru - Belu, Pascanu, Achim, Kocic - Capatana, De Lucas, Gheorghe - Simonovski, Tara, Matan

Antrenor: Mihai Teja

Clasamentul din playout-ul Ligii 1

