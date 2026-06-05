VIDEO Franța, bătută acasă înainte de Mondial! Doi frați au fost adversari în amical

Franța, bătută acasă înainte de Mondial! Doi frați au fost adversari în amical CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final CM 2026 se dispută în lunile iunie și iulie în SUA, Mexic și Canada.

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Din articol

Vicecampioana mondială Franţa a fost învinsă la limită, cu scorul de 2-1, de selecţionata Cote d'Ivoire, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială de fotbal (11 iunie - 19 iulie), disputat joi seara la Nantes.

Franța - Coasta de Fildeș 1-2 la Nantes

Les Bleus au deschis scorul prin Rayan Cherki, chiar înainte de pauză (45), însă ivorienii au replicat la reluare (53) prin Guela Doue, fratele mai mare al internaţionalului francez Desire Doue, jucătorul lui PSG, care a fost doar rezervă la această partidă, consemnează Agerpres.

Amad Diallo a adus victoria "Elefanţilor" pe finalul jocului (84).

Franţa urmează să dispute un alt meci amical, luni la Lille, împotriva Irlandei de Nord, înainte de a pleca spre Statele Unite, unde vor debuta la CM 2026 împotriva Senegalului, pe 16 iunie la East Rutherford.

Grupele de la Cupa Mondială 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama

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