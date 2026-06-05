Vicecampioana mondială Franţa a fost învinsă la limită, cu scorul de 2-1, de selecţionata Cote d'Ivoire, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială de fotbal (11 iunie - 19 iulie), disputat joi seara la Nantes.
Franța - Coasta de Fildeș 1-2 la Nantes
Les Bleus au deschis scorul prin Rayan Cherki, chiar înainte de pauză (45), însă ivorienii au replicat la reluare (53) prin Guela Doue, fratele mai mare al internaţionalului francez Desire Doue, jucătorul lui PSG, care a fost doar rezervă la această partidă, consemnează Agerpres.
Amad Diallo a adus victoria "Elefanţilor" pe finalul jocului (84).
Franţa urmează să dispute un alt meci amical, luni la Lille, împotriva Irlandei de Nord, înainte de a pleca spre Statele Unite, unde vor debuta la CM 2026 împotriva Senegalului, pe 16 iunie la East Rutherford.
Grupele de la Cupa Mondială 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama