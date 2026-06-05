Vicecampioana mondială Franţa a fost învinsă la limită, cu scorul de 2-1, de selecţionata Cote d'Ivoire, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială de fotbal (11 iunie - 19 iulie), disputat joi seara la Nantes.

Franța - Coasta de Fildeș 1-2 la Nantes

Les Bleus au deschis scorul prin Rayan Cherki, chiar înainte de pauză (45), însă ivorienii au replicat la reluare (53) prin Guela Doue, fratele mai mare al internaţionalului francez Desire Doue, jucătorul lui PSG, care a fost doar rezervă la această partidă, consemnează Agerpres.

Amad Diallo a adus victoria "Elefanţilor" pe finalul jocului (84).