"Am fost trimis sa ma antrenez singur!" Nici nu vrea sa mai auda de Dinamo! Ion Gheorghe, reactie dupa ce a inscris in poarta fostei echipe

Voluntari s-a impus in deplasarea cu Dinamo, 1-0.

Ion Gheorghe a fost autorul singurului gol al partidei, din minutul 75. Mijlocasul a fost jucatorul lui Dinamo, insa 'cainii' l-au lasat sa plece pe gratis in 2018 la Voluntari.

Intrebat de club la finalul meciului, Gheorghe a oferit un raspuns vehement si dur.

"Nu am niciun sentiment aparte pentru aceasta echipa in momentul de fata, am jucat 13 ani aici si in loc sa mi se dea sansa sa joc, am fost trimis sa ma antrenez singur.

A fost un meci foarte greu, a fost o caldura infernala, abia puteai sa respiri.

Nu am venit sa imi iau nicio revansa, am venit sa dau gol, sa castige echipa si sa ne ridicam in clasament. Dinamo nu merita sa fie pe ultimul loc, sunt sigur ca o vor scoate la capat", a declarat Ion Gheorghe la finalul meciului.