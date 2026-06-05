Duminică, la Real Madrid sunt programate alegerile pentru funcția de președinte. Florentino Perez și Enrique Riquelme, cei doi candidați, se află în campanie electorală, iar în ultimele zile au făcut mai multe promisiuni legate de viitorul clubului în cazul în care vor câștiga.

Florentino Perez anunță un transfer istoric pentru Real Madrid: 150 de milioane de euro

Joi seară, a venit rândul lui Florentino Perez să anunțe un transfer impresionant pe care îl pune la cale. Președintele lui Real Madrid nu a oferit numele jucătorului pe care îl vizează, însă a dat multe indicii.

"Marți voi face o ofertă semnificativă către un club din Champions League pentru un jucător de top. Ar fi cel mai scump transfer pe care Real Madrid l-a făcut vreodată - aproximativ 150 de milioane de euro", a spus Florentino Perez, la emisiunea "Horizonte", de la Cuatro.

Florentino Perez: "Nu e jucător din Premier League"

Perez a venit apoi cu detalii, excluzând câteva variante.

"Nu este vorba de Olise, chiar dacă este un jucător grozav. Nici de Doku. Va fi o ofertă semnificativă, cel puțin 150 de milioane de euro, pentru un mijlocaș sau atacant. Nu e nici Haaland și nu e jucător din Premier League.

Primul lucru pe care îl vom face va fi să vorbim cu clubul respectiv. E un transfer care va genera entuziasm, un jucător de tipul lui Cristiano Ronaldo sau Kaka", a mai spus Perez, citat de Marca.

În ultimele zile, Florentino Perez a confirmat revenirea lui Jose Mourinho în funcția de antrenor în cazul în care va fi reales președinte. De asemenea, au fost rezolvate două transferuri: fundașul Ibrahima Konate, de la Liverpool, liber de contract, și lateralul Denzel Dumfries, de la Inter Milano, în schimbul clauzei de reziliere - 20 de milioane de euro

Contracandidatul Enrique Riquelme promisese, cu 24 de ore înainte, că îi va transfera pe Erling Haaland și Rodri de la Manchester City în cazul în care va fi ales președinte. În ceea ce privește atacantul norvegian, atât tatăl fotbalistului, cât și clubul din Premier League au negat această informație, City amenințând chiar cu măsuri legale.