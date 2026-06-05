Marius Baciu dezvăluie încă o țintă a lui FCSB în mercato: "E în vizorul nostru"

Marius Baciu dezvăluie încă o țintă a lui FCSB în mercato: &quot;E în vizorul nostru&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Baciu, antrenorul lui FCSB, a dezvăluit că bucureștenii se interesează în această fereastră de mercato de jucătorul unei nou-promovate.

TAGS:
FCSBMarius Baciuremus guteafc voluntari
Din articol

Remus Guțea (19 ani), extrema stângă de la FC Voluntari, se află pe lista de transferuri a lui FCSB. Marius Baciu spune că l-a remarcat pe tânărul jucător încă de dinainte de a prelua postul de antrenor la formația bucureșteană.

Marius Baciu: "Remus Guțea, în vizorul lui FCSB"

Guțea, internațional U20 al României, a jucat constant în sezonul recent încheiat din Liga 2, iar la FC Voluntari a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive în 32 de partide.

"Guțea e un copil bun. E în vizorul nostru. Avem mai mulți jucători tineri care sunt în discuțiile noastre. E un jucător care mi-a plăcut și înainte. 

Eu l-am urmărit și la echipa națională. Știam despre el, îl cunosc, dar avem mai mulți jucători sub vârstă care sunt în atenția noastră", a spus Baciu, la Prima Sport.

Guțea și-a făcut junioratul la CS Mioveni și a jucat pentru argeșeni în sezonul 2022/2023 din Superliga.

  • Remus gutea 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gigi Becali: "Mitică Dragomir mi-a zis să-l iau imediat pe Remus Guțea"

Recent, Gigi Becali a dezvăluit că Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, i l-a propus pe Remus Guțea. Patronul de la FCSB se teme însă că FC Voluntari va solicita o sumă piperată în schimbul internaționalului de juniori.

"L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: 'Ia-l pe Remus Guțea imediat!'. Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, trebuie să dau bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: 'Lasă, că are nașul bani'.

Cât ar putea să ceară? Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Remus Guțea: "Țin cu FCSB de mic!"

Imediat după promovarea în Superliga cu FC Voluntari, în urma barajului cu FC Hermannstadt, Remus Guțea spunea că așteaptă cu nerăbdare meciurile contra lui FCSB:

"Abia aștept meciurile cu FCSB. Țin cu ei de mic!", a spus Guțea.

De altfel, și Mihai Stoica avea cuvinte de laudă pentru jucătorul de 19 ani: "Tehnică foarte bună pentru Guțea, zici că are mingea lipită de picior. Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva".

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
ULTIMELE STIRI
„Asta ar fi povestea”. Reacția genială a jucătoarei de pe locul 114 mondial, ajunsă în finala Roland Garros
„Asta ar fi povestea”. Reacția genială a jucătoarei de pe locul 114 mondial, ajunsă în finala Roland Garros
Fanii au de ce să fie triști! Superba Oleksandra Milenko a plecat de la Dinamo
Fanii au de ce să fie triști! Superba Oleksandra Milenko a plecat de la Dinamo
Florentino Perez anunță public un transfer istoric la Real Madrid: "150 de milioane de euro"
Florentino Perez anunță public un transfer istoric la Real Madrid: "150 de milioane de euro"
Jucătorul plecat de la Liverpool recunoaște că a fost în depresie: ”Trebuie să vorbim despre asta”
Jucătorul plecat de la Liverpool recunoaște că a fost în depresie: ”Trebuie să vorbim despre asta”
Semnal de alarmă pentru Olanda înainte de CM 2026
Semnal de alarmă pentru Olanda înainte de CM 2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB

Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB

Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez

Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez

Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”

Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!



Recomandarile redactiei
„Asta ar fi povestea”. Reacția genială a jucătoarei de pe locul 114 mondial, ajunsă în finala Roland Garros
„Asta ar fi povestea”. Reacția genială a jucătoarei de pe locul 114 mondial, ajunsă în finala Roland Garros
Florentino Perez anunță public un transfer istoric la Real Madrid: "150 de milioane de euro"
Florentino Perez anunță public un transfer istoric la Real Madrid: "150 de milioane de euro"
Fanii au de ce să fie triști! Superba Oleksandra Milenko a plecat de la Dinamo
Fanii au de ce să fie triști! Superba Oleksandra Milenko a plecat de la Dinamo
Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”
Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”
Echipele din Superligă au găsit fotbalistul chilipir: „Sunt câteva oferte. Vom vedea ce decizie vom lua”
Echipele din Superligă au găsit fotbalistul chilipir: „Sunt câteva oferte. Vom vedea ce decizie vom lua”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Abia aștepta să joace contra lui FCSB, dar poate semna cu roș-albaștrii: Gigi Becali: ”Mi-a dat mesaj: 'Ia-l imediat!'”
Abia aștepta să joace contra lui FCSB, dar poate semna cu roș-albaștrii: Gigi Becali: ”Mi-a dat mesaj: 'Ia-l imediat!'”
A promovat cu FC Voluntari, dar visează la FCSB: „Țin cu ei de mic!“
A promovat cu FC Voluntari, dar visează la FCSB: „Țin cu ei de mic!“
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

Surpriză neașteptată după divorț. Celebra influenceriță, mamă a 4 copii, iubește din nou?! A primit 303 trandafiri, iar mesajul din buchet spune tot

protv Surpriză neașteptată după divorț. Celebra influenceriță, mamă a 4 copii, iubește din nou?! A primit 303 trandafiri, iar mesajul din buchet spune tot

Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

stirileprotv Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

stirileprotv Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!