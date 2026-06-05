Marius Baciu dezvăluie încă o țintă a lui FCSB în mercato: "E în vizorul nostru"

Remus Guțea (19 ani), extrema stângă de la FC Voluntari, se află pe lista de transferuri a lui FCSB. Marius Baciu spune că l-a remarcat pe tânărul jucător încă de dinainte de a prelua postul de antrenor la formația bucureșteană.
Marius Baciu: "Remus Guțea, în vizorul lui FCSB"
Guțea, internațional U20 al României, a jucat constant în sezonul recent încheiat din Liga 2, iar la FC Voluntari a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive în 32 de partide.
"Guțea e un copil bun. E în vizorul nostru. Avem mai mulți jucători tineri care sunt în discuțiile noastre. E un jucător care mi-a plăcut și înainte.
Eu l-am urmărit și la echipa națională. Știam despre el, îl cunosc, dar avem mai mulți jucători sub vârstă care sunt în atenția noastră", a spus Baciu, la Prima Sport.
Guțea și-a făcut junioratul la CS Mioveni și a jucat pentru argeșeni în sezonul 2022/2023 din Superliga.
Gigi Becali: "Mitică Dragomir mi-a zis să-l iau imediat pe Remus Guțea"
Recent, Gigi Becali a dezvăluit că Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, i l-a propus pe Remus Guțea. Patronul de la FCSB se teme însă că FC Voluntari va solicita o sumă piperată în schimbul internaționalului de juniori.
"L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: 'Ia-l pe Remus Guțea imediat!'. Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, trebuie să dau bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: 'Lasă, că are nașul bani'.
Cât ar putea să ceară? Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără", a spus Gigi Becali, la Fanatik.
Remus Guțea: "Țin cu FCSB de mic!"
Imediat după promovarea în Superliga cu FC Voluntari, în urma barajului cu FC Hermannstadt, Remus Guțea spunea că așteaptă cu nerăbdare meciurile contra lui FCSB:
"Abia aștept meciurile cu FCSB. Țin cu ei de mic!", a spus Guțea.
De altfel, și Mihai Stoica avea cuvinte de laudă pentru jucătorul de 19 ani: "Tehnică foarte bună pentru Guțea, zici că are mingea lipită de picior. Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva".