Marius Baciu dezvăluie încă o țintă a lui FCSB în mercato: "E în vizorul nostru"

Remus Guțea (19 ani), extrema stângă de la FC Voluntari, se află pe lista de transferuri a lui FCSB. Marius Baciu spune că l-a remarcat pe tânărul jucător încă de dinainte de a prelua postul de antrenor la formația bucureșteană.

Marius Baciu: "Remus Guțea, în vizorul lui FCSB"

Guțea, internațional U20 al României, a jucat constant în sezonul recent încheiat din Liga 2, iar la FC Voluntari a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive în 32 de partide.

"Guțea e un copil bun. E în vizorul nostru. Avem mai mulți jucători tineri care sunt în discuțiile noastre. E un jucător care mi-a plăcut și înainte.

Eu l-am urmărit și la echipa națională. Știam despre el, îl cunosc, dar avem mai mulți jucători sub vârstă care sunt în atenția noastră", a spus Baciu, la Prima Sport.

Guțea și-a făcut junioratul la CS Mioveni și a jucat pentru argeșeni în sezonul 2022/2023 din Superliga.