Dinamo este pe ultimul loc in clasamentul playout-ului iar situatia de la club nu este deloc buna.

Dupa umilintele cu Sepsi si FCSB, Dinamo a ajuns la a treia infrangere consecutiva si ocupa ultimul loc in clasamentul playout-ului, insa are doua meciuri in minus pe care mai trebuie sa le dispute.

Nemultumiti de atitudinea jucatorilor si prestatia din teren, mai multi suporteri au venit in Stefan cel Mare la finalul meciului si asteapta jucatorii pentru a le cere socoteala.