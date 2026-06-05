Joi, după o întâlnire cu conducerea lui Inter Milano, Cristi Chivu a semnat prelungirea contractului cu Inter până în 2028. Potrivit informațiilor din Italia, salariul antrenorului crește la 4 milioane de euro anual.

Cristi Chivu a semnat cu Inter până în 2028

Înainte ca Inter să facă anunțul oficial, Cristi Chivu a acordat un interviu amplu în Gazzetta dello Sport în care a vorbit despre sezonul proaspăt încheiat, dar și despre planurile pe care le are.

Întrebat dacă crede că va sta mai multe decât Giuseppe Marotta la Inter, așa cum chiar președintele clubului a spus, Chivu a răspuns răzând: "Asta dacă nu pierd trei meciuri la rând! Ar fi o serie suficientă pentru a merge mai devreme acasă. Lăsând gluma, aceasta este realitatea fotbalului și am acceptat-o de multă vreme. Înțeleg acum de ce jucătorii primesc contracte pe 5 ani, iar antrenorii doar pe doi ani. Antrenorul e cel care plătește primul pentru orice".

Chivu a recunoscut ulterior că s-a temut că ar putea fi demis în startul sezonului, când rezultatele nu erau grozave: "Am avut anumite gânduri, mai ales după eșecurile cu Udinese și Juventus. Pentru un moment am crezut că toate merg prost, dar clubul avea o percepție diferită, iar conducerea m-a susținut imediat. Am simțit mult sprijin și multă apropiere din partea lor".

Chivu, despre obiectivul lui Inter în Champions League: "Clasarea în primele 8 și calificarea în optimi"

Chivu a fost întrebat și despre dubla cu Bodo/Glimt din play-off-ul pentru optimile Champions League, în urma căreia Inter a părăsit devreme competiția.

"Trebuia și puteam să avem o prestație mai bună contra lui Bodo, dar acum este târziu și nu mai are sens să vorbim despre ea. Am analizat foarte atent dubla manșă alături de staff-ul meu. Foarte multe detalii minore au dus la acel rezultat, însă e parte din procesul nostru", a mai spus Chivu.

Chivu a fost întrebat dacă în sezonul următor fanii lui Inter ar trebui să se aștepte la rezultate mult mai bune în Champions League.

"Aș fi mai precaut când vine vorba de anumite obsesii. Se vorbește prea mult de această competiție. E clar că avem ambiții, iar istoria clubului ne obligă, însă aș lua-o mai încet. Primul obiectiv cred că ar trebui să fie clasarea în primele 8 din faza principală și calificarea în optimi.

Să ne amintim că sunt echipe care au cheltuit jumătate de miliard de euro pentru a câștiga Champions League și nu au reușit. Ba chiar poate au fost eliminate în sferturi sau optimi. În schimb, alte echipe, cum ar fi Inter, au ajuns în finală în ultimii ani", a răspuns Chivu.

Antrenorul lui Inter a vorbit și despre plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid: "Denzel și-a făcut treaba aici. A avut o clauză de reziliere, iar Inter nu a putut face nimic pentru a-l întoarce din drum. Trebuie să găsim acum soluția potrivită".