Dinamo i-a gasit inlocuitor lui Nistor! Uhrin este de parere ca echipa va supravietui fara mijlocasul dorit de Becali! Pe cine va miza antrenorul

Dinamo este pregatita sa il piarda pe Nistor.

Gigi Becali a declarat recent ca va incerca sa il ia pe Nistor la FCSB, mijlocasul fiind un jucator care e pe placul sau. Dusan Uhrin a vorbit despre jucatorul cheie al "cainilor" si spune ca in ciuda faptului ca mijlocasul este un jucator determinant pentru echipa, Dinamo va supravietuii in cazul in care acesta va pleca. Ba mai mult, echipa din Stefan cel Mare are deja un inlocuitor pentru el si va mai cauta inca unul.

"A luat acest cartonas rosu. Pe mine m-a deranjat ca a luat primul galben. Am pierdut un jucator important la Botosani. Asa ceva este imposibil pentru mine. Vom vedea ce se va intampla, nu stiu. Este un jucator important, este cheia.

Dinamo poate supravietui fara Nistor. Sunt gata sa pregatesc alt jucator. Poate vom juca alt sistem, il avem pe Fabrini care este de asemenea un jucator bun pentru aceasta pozitie si vom incerca sa gasim inca unul", a spus Dusan Uhrin pentru sport.ro

Diego Fabrini (29 de ani) a venit in aceasta vara la Dinamo. Jucatorul a strans doar sase prezente in acest sezon in tricoul "cainilor", dupa ce a avut o perioada in care a fost mai mult accidentat.