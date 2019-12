DIAVOLUL FCSB danseaza pe ruinele lui Dinamo! Anunt BOMBA al lui Becali dupa ce a rupt Craiova: 'Il vreau pe Nistor!'

Gigi Becali a vorbit dupa meciul cu Craiova.

FCSB s-a impus cu 2-0 pe Arena Nationala in fata celor de la Universitatea Craiova, dupa o bijuterie de gol marcat de Dennis Man si reusita lui Florinel Coman. FCSB termina anul pe locul 3 cu 39 de puncte, la 5 puncte de liderul CFR Cluj.

Gigi Becali a vorbit la finalul partidei si a spus ca vrea sa il ia pe Nistor de la Dinamo.

"Vreau sa fiu doar multumit, nu sa ma mandresc. Trebuie sa inteleaga si Vintila, vreau sa fiu smerit, asta spune el. Eu va spun la ce se refera el, vrea sa se smereasca. Ati vazut ce inseamna antrenor? A dat o busola echipei, a facut ceva ca sa joace echipa asta. A facut o noima de joc, a creat ceva, chestiunea asta a creat-o el, nu eu. Eu v-am spus ca vorbim in decembrie. In primul si in primul rand, noi nici macar nu am jucat cu Coman, cu tanase, am prioritizat cupele europene. Nu aveam ce face. Pe mine nu ma intereseaza, eu pot sa ii tin pe COman si pe Man inca doi ani, pe mine nu ma intereseaza sa ii vand. Daca esti negustor si stii sa vinzi, Coman si Man ei produc man. Cu cat ii tin mai mult, cu atat iau mai multi bani, le creste cota.



Ca Man la 21 de ani, nu stiu cat sunt asa de multi. Trebuie sa discut si cu Vintila, sa vedem ce jucatori aducem, eu stiu un jucator pe care as vrea sa il aduc, nu vi-l spun. Avem prea multi, vine si Olaru, nu avem ce sa facem. Vintila a facut ceva extraordinar, de aia tin cont si de ce spune el. El i-a facut pe Coman si pe Man sa marcheze goluri. Ar fi foarte bine pentru noi daca pleaca Dan Petrescu de la CFR. Daca ramane, lupta titlu, eu v-am spus, acum repet, CFR si FCSB, Astra nu, nu cred.



Nu il scoti pe Budescu din ale lui, poti sa ii faci ce vrei. Nu se face primavara asa. Nu vreau sa va spun ce jucator vreau sa il iau, pentru ca dupa ma prindeti. Va spun atat, e mijlocas. Nu vreau sa vorbim de Balasa, pentru ca e un om extraordinar, nu vreau sa fac haz de necazul altuia.



Eu vreau un atacant si un fundas central, pe care il vom lua sigur si un atacant. Vintila mi-a spus ca avem 4 atacanti, si ca nu mai avem nevoie. De la Craiova nu pot sa iau pentru ca patronul de acolo e ambitios si bravo lui, cere foarte multi bani, de la CFR nu am ce sa iau. De la Viitorul, nici de la ei nu am ce sa iau. Chindris imi place, dar nu poti sa il iei nici pe el. Daca luam mijlocas, se poate sa il luam pe Nistor, de la Dinamo. Nu ma mai intereseaza nici Fofana. A fost la fel ca si cu Laidouni, facusem preturi, dar au intervenit impresarii", a declarat Gigi Becali la Digisport.