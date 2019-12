EXCLUSIV | A inceput REVOLUTIA la Dinamo! Prima plecare de la club! Si-a depus demisia si si-a luat la revedere de la jucatori

A inceput revolutia la Dinamo. Un om din staff si-a depus demisia si a plecat de la club.

Dinamo a pierdut ieri, scor 1-0 pe terenul celor de la Botosani, iar accederea in play-off este tot mai departe. "Cainii" risca sa joace in play-out pentru al 3-lea an la rand. Dinamo e la 5 puncte de locul 6. Are un meci in plus disputat fata de echipele cu care se lupta.

Iarna nu se anunta deloc linistita in Stefan cel Mare. Negoita n-a reusit sa vanda clubul, jucatorii au restante, iar Uhrin e nemultumit. Cehul a salvat aparitia 'cainilor' in ultimele luni, insa nu vrea sa continue in orice conditii.

Astazi, medicul echipei, Sabin Tudorache, cel care l-a inlocuit pe Adrian Motoaca a decis sa plece de la club si si-a dat demisia. Conform surselor www.sport.ro, acesta si-a luat la revedere de la jucatori si a incheiat colaborarea cu clubul din Stefan cel Mare.

Sabin Tudorache era doctor la juniorii clubului si l-a inlocuit pe Adrian Motoaca la echipa mare dupa ce acesta a avut un conflict cu bucatarul echipei, iar clubul a decis sa il dea afara. Motoaca i-a reprosat bucatarului de-a lungul vremii mai multe lucruri, printre care ca este murdar in bucutarie si ca jucatorii au probleme digestive.