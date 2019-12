Final de an in Liga 1! Cine este favorita la castigarea campionatului, confrom caselor de pariuri. Dinamo, cota URIASA sa intre in play-off

Lupta la varful clasamentului devine tot mai stransa.

Liga 1 intra in ce mai scurta pauza competitionala din istorie, primul meci din 2020 urmand a se juca pe 31 ianuarie. CFR Cluj este inca lider, dar pozitia pare a fi amenintata serios de urmaritoarele Astra si FCSB.

Ardelenii au adunat 44 de puncte in 22 de meciuri, in schimb ce giurgiuvenii au cu unul mai putin, din tot atatea meciuri. De notat este ca Astra a fost depunctata si ar avea 40 de puncte, insa spera ca vor intoarce decizia la apel. Podiumul este completat de FCSB, cu 39 de puncte, care are 7 victorii in ultimele 8 etape, dar si o partida restanta, cu Voluntari.

Inainte de pauza de iarna, bookmakerii au stabilit cine este favorita la castigarea titlului. Astfel, gruparea din Gruia are cele mai multe sanse sa fie campioana, urmata de FCSB si Astra.

Cote:

CFR Cluj - 2.00

FCSB - 3.40

Astra - 7.50

Univesritatea Craiova - 15.00

Viitorul - 20.00

Gaz Metan - 100

FC Botosani - 175

Dinamo - 250

De asemenea, casele de pariuri au oferit cote si pentru clasarea intre primele 6 echipe la finalul sezonului regulat, adica accederea in play-off, iar Dinamo pare sa nu aiba nicio sansa!

Viitorul - 1.20

Gaz Metan Medias - 1.30

FC Botosani - 2.25

Dinamo - 12.00

Sepsi - 15.00