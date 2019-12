Ruptura totala la Dinamo! Un jucator ameninta ca pleaca: "Vrea sa curga sange?" Interventia de ultim moment a unui fotbalist din Stefan cel Mare

Din articol Raspunsul lui Florin Prunea

Lucrurile merg din ce in ce mai rau la Dinamo si un jucator vrea sa plece de la echipa.

Mihai Popescu (26 de ani) a raspuns acuzatiilor lui Florin Prunea, dupa ce acesta a zis ca s-a dus la antrenor si a spus ca nu mai vrea sa joace, din cauza salariului foarte mic.

"Am tot fost sunat sa discut, dar am dorit sa imi fac in continuare vacanta foarte linistit. Insa nu am stiut ca domnul Prunea a spus ca trebuie sa se dea cu barda si sa curga sange. De ce sa se intample toate astea? Daca dansul vrea sa curga sange, si sa dea cu barda asa cum a spus, atunci sa imi dea drumul sa plec. Este adevarat ca m-am dus la domnul Uhrin si am discutat cu el, dar am avut si alte probleme pe care nu vreau sa le spun in presa. Repet: am avut si alte probleme de semnalat. Este adevarat ca am si un salariu foarte mic si nimeni nu ma poate contrazice ca nu este adevarat ce spun, dar voi discuta si cu domnul Prunea despre cele declarate de dansul. Nu am vorbit nimic cu el pana acum, iar daca am spus ceva pana acum, atunci am facut-o doar in fata antrenorului. Momentan nu am ce sa mai spun pentru ca sunt in vacanta. Insa va repet: daca domnul Prunea nu ma mai vrea, atunci este foarte bine. Vreau sa ma lase sa plec", a spus fundasul lui Dinamo pentru ProSport.

Florin Prunea spunea ca jucatori precum Mihai Popescu ar trebui sa dispara de la echipa Dinamo, iar conducerea trebuie sa dea cu barda si sa acurga sange, deoarece astfel de jucatori nu au ce sa caute la clubul din Stefan cel Mare.

Raspunsul lui Florin Prunea

Presedintele lui Dinamo a oferit o noua reactie dupa declaratiile facute de Mihai Popescu:

"Foarte bine. Voi discuta cu Mihai Popescu, dar imi mentin declaratiile date vineri seara. Cine nu vrea sa joace pentru Dinamo este liber sa plece. Nu ne mai putem bate joc de suporteri!", a spus Florin Prunea pentru ProSport.