"Intr-un an de zile, se vor desfiinta!" Declaratii de ULTIMA ora facute de Cristi Borcea! Fostul patronul al cainilor anunta APOCALIPSA la Dinamo: "Suporterii trebuie sa inteleaga!"

Cristi Borcea a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Fostul patron al celor de la Dinamo, Cristi Borcea, a vorbit despre situatia de la Dinamo. Acesta este de parere ca Dinamo intr-un an de zile se va desfiinta, situatia de club fiind mai rea si decat cea de la Rapid, in viziunea sa.

"In momentul de fata, Dinamo nu mai are nimic. Suporterii trebuie sa inteleaga. Dinamo, fara un stadion, este mai rau ca si Rapidul. Dinamo intr-un an de zile e desfiintata. Eu asa spun", a declarat Cristi Borcea la Realitatea Sportiva.

Dinamo este foarte aproape sa rateze pentru al treilea an la rand accederea in play-off. Trupa antrenata de Dusan Uhrin se afla pe locu 9 in clasamentul Ligii 1, la 7 puncte distanta de Viitorul, formatie care se afla pe locul 6, ultimul care asigura accederea in play-off. Dupa reluarea campionatului, Dinamo va mai avea de disputat meciuri impotriva celor de la Astra, FC Voluntari, FCSB si Gaz Metan Medias.