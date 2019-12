Hanca este un adevarat idol in Polonia.

Mijlocasul in varsta de 27 de ani este foarte iubit de fanii Cracoviei pentru care a marcat 7 goluri in 26 de meciuri in acest an.



O demonstreaza si momentul petrecut dupa meciul cu Slask Wroclaw de vineri seara, partida castigata de MKS Cracovia cu 2-0. Hanca l-a adus la stadion pe fiul sau Zian, iar la finalul partidei a mers cu el pe teren.



Zian a reusit un hat-trick in uralele fanilor.