Rapid a făcut anunțul: ”Se va alătura săptămâna viitoare”

La conferința de presă premergătoare duelului din weekend, Daniel Pancu, ”principalul” din Grant, a evidențiat că Cristian Manea (28 de ani) își pregătește revenirea la Rapid.

Fundașul lateral al giuleștenilor s-a ”rupt” la finalul lui aprilie și a lipsit de la ultimele cinci meciuri ale Rapidului din play-off-ul stagiunii precedente, a absentat de la pregătirea de vară, dar și de la primele meciuri în acest sezon.

Pancu a sugerat că Manea va reveni săptămâna viitoare la Rapid. Rămâne de văzut dacă va fi în lot pentru duelul cu UTA de la Arad, din etapa #4, care e programat vineri, 7 august, de la 21:30.

”Cristi Manea ni se va alătura, cel mai probabil, începând de săptămâna viitoare. Onea încă nu s-a antrenat alături de noi, însă o va face mâine seară, iar Pașcanu este suspendat. Acestea sunt problemele cu care ne confruntăm în acest moment”, a spus Pancu.

Cifrele lui Manea

Cotat la 1,3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Manea este legitimat la Rapid din vara lui 2024, când giuleștenii l-au adus de la CFR Cluj din postura de jucător liber de contract.

A bifat de atunci 53 de apariții în toate competițiile la gruparea din Grant, și-a trecut în cont patru goluri și a oferit, pe deasupra, șase pase decisive în aproape 4000 de minute.

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