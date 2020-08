EXCLUSIV | Detalii de ultima ora de la Negoita despre VANZAREA lui Dinamo catre milionarii spanioli! UNIC in Romania: cum ar putea fi condus clubul in noul sezon

Negoita n-are de gand sa continue ca patron la Dinamo, indiferent ce deznodamant va avea actualul sezon.

Milionarul e gata sa negocieze cu oricine. Cei mai stabili parteneri ai lui Dinamo in ultimele luni au fost suporterii, care au trimis bani in club prin platforma DDB. Negoita a semnat un memorandum prin care isi da acordul ca fanii sa detina controlul total la finalul unei proceduri economice care include si un audit al clubului. Nici varianta preluarii lui Dinamo de investitorii spanioli nu e cazuta.

"Cred ca sunt 3 saptamani de cand s-a semnat memorandumul cu suporterii prin care ei au timp o luna sa-si faca acel audit. Ei cunosc deja tot, sunt in interiorul clubului de aproape un an. Trebuie sa-si actualizeze informatile si, bineinteles, sa preia pachetul de actiuni. Nu putem numi vanzare la 1 leu, este, de fapt, o cedeare a pachetului integral sau ce a mai ramas necedat catre ei. Ei mai au 20%, vor mai lua, vor mai intra in posesia a 7%, si ar trebui si diferenta", a spus Negoita pentru www.sport.ro.

Reprezentantii lui Pablo Cortacero, veniti acum cateva saptamani la Bucuresti, sunt in continuare interesati de Dinamo. 'Cainii' ar putea avea o structura mixta de actionariat in curand! Spaniolii pot intra la conducere alaturi de fani!

"Ar fi acei spanioli despre care s-a tot vorbit, au platit niste bani si vor in continuare clubul. In princpiu, ar trebui sa se gaseasca o solutie impreuna cu suporterii si sa se organizeze pentru sezonul viitor. Eu sunt din ce in ce mai mult in afara jocului si a deciziei in club. Hotararile au fost luate de catre comnducerea clubului si de conducerea Programului DDB", a explicat Negoita.

Spaniolii au bagat deja 300 000 de euro in Dinamo: "Multi au povestit, multi s-au bagat in seama, dar nimeni nu a dat nici macar un leu. Spaniolii au dat 300.000. Nu e o suma mica, asa ca, din ce informatii avem, sunt oameni seriosi. Sperantele sunt sa se realizeze intr-un fel sau altul acest transfer, aceasta preluare a actiunilor lui Dinamo si tot ce inseamna soarta clubului".