BREAKING NEWS | "Dinamo a fost MACELARITA! Calcata in picioare! Soarta clubului e la Burleanu!" Discurs cu puls 180 al lui Prunea despre HAOSUL de la Dinamo

Florin Prunea vede comploturi peste tot!

Daca FRF nu adopta in Comitetul Executiv schimbarea sistemului competitional, Dinamo e practic retrogradata in Liga a 2-a.

Florin Prunea, fost presedinte in Stefan cel Mare, spune ca retrogradarea 'cainilor' a fost un obiectiv ascuns al rivalilor clubului. Prunea spune ca soarta echipei se afla acum in mainile presedintelui FRF Razvan Burleanu, care poate propune in Comitetul Executiv extinderea formatului la 16 cluburi.

"S-a vrut retrogradarea lui Dinamo! 28 de greseli majoare de arbitraj contra lui Dinamo, atatea au fost. Arbitrii care fluiera in favoarea lui Dinamo, nu mai fluiera. Arbitrii care au gresit contra noastra, fluiera. Cand s-a vazut ca Dinamo poate sa scape de retrogradare, gata! Echipa asta trebuie lasata sa joace pe teren. Protocolul impus a facut-o pe Dinamo sa stea 14 zile in izolare. Dinamo si-a asumat, a platit jucatori, teste, a stat in carantina. Ce sa mai faca? E inuman sa joci din doua in doua zile.

Dinamo are milioane de suporteri. Sigur, greselile se platesc. Dar totul a fost premeditat de la inceputul anului, s-a urmarit retrogradarea acestei echipe. Sunt si oameni care gandesc corect si normal, nu toata lumea e asa, desigur. Dinamo a fost calcata in picioare de toata lumea. Dar un campionat fara Dinamo va fi un campionat urat! Clubul asta a fost macelarit, a fost distrus si din interior, si din exterior. Soarta clubului e in mainile lui Burleanu! Il rog sa decida in favoarea fotbalului. Ca o reparatie morala, Dinamo are nevoie de sprijin. Nu va bateti joc de un club ca Dinamo! Dinamo e o stare de spirit, nu e o miloaga, a fost un partener corect!", a spus Prunea la Digisport.