"Ne cerem meciurile sau punctele!" Anunt de ultima ora al dinamovistilor in amenintarea RETROGRADARII pentru 'caini'

Fanii dinamovisti nu sunt de acord cu scenariul vehiculat in acest moment pentru incheierea playout-ului.

Suporterii cer ca sistemul propus, acela de a imparti punctele obtinute in playout la numarul de meciuri jucate, sa nu fie aprobat. Dinamovistii cer meciurile sau punctele castigate pe teren.



Comunicatul fanilor lui Dinamo:

NE CEREM MECIURILE SAU PUNCTELE

distributi masiv!

Atat in timpul pandemiei, cat si dupa reluarea campionatului am fost cei care s-au implicat cel mai mult pentru a sustine fotbalul.

S-au scris zeci de articole in presa si s-a vorbit ore in sir despre suporterii lui Dinamo care si-au salvat echipa.

Am facut sold-out in 24 de ore la biletele pentru meciul cu Chindia. Ceva nemaivazut in istoria fotbalului. Pana la urma se pare ca acel meci nu se va mai juca deloc.

Suntem suporterii care fac spectacol prin cele mai frumoase coregrafii din Liga 1 si uneori din lume.

Am lansat un proiect socios prin care suporterii vin mai aproape de fotbal si de echipe. Probabil reteta noastra va fi preluata si de alti suporteri din Romania.

SUNTEM DINAMO, dar nu cerem niciun privilegiu doar pentru ca suntem Dinamo.

Nu cerem altceva decat SA FIM JUDECATI CORECT!

Banii din drepturile tv se impart in mod echitabil in functie locul din clasament. Nu avem pretentii sa primim mai mult decat Sepsi, Botosani sau Hermannstadt, daca acestea sunt deasupra noastra in clasament.

DAR TREBUIE SA RECUNOASCA TOATA LUMEA ca DINAMO FACE MAI MULTA AUDIENTA decat majoritatea echipelor din Liga 1. Dinamo aduce mai multi bani televiziunilor decat cluburile care s-au aliat acum impotriva noastra.

AM AFLAT care sunt cele 5 cluburi care au votat pentru solutiile arbitrare, care imping Dinamo la retrogradare.

Si nu suntem surprinsi deloc. Este vorba despre Fcsb, Clinceni, Botosani, Voluntari si Sepsi.

In afara de Fcsb, celelalte echipe traiesc si din audientele pe care le atrage Dinamo.

In afara de Sepsi, celelalte sunt echipe aflate intr-o relatie nefireasca de cumetrie cu Fcsb.

Iata care sunt argumentele noastre pentru a ne juca meciurile

1. Fotbalul nu s-a oprit din cauza noastra, ci din cauza unei pandemii la care nu avem nicio contributie

2. Suntem singura echipa careia autoritatile (inclusiv cele fotbalistice) i-au cerut sa stea in izolare 7+14 zile.

3. In tot acest timp s-au acumulat 5 restante. Am cerut cu insistenta sa putem juca aceste restante.

4. UEFA nu are niciun amestec in programarea meciurilor din playout.

5. Asazi, marti, Dinamo ar fi putut sa joace una din restante, asa cum fusese programata. Nu intelegem de ce a fost anulata partida de astazi si de ce am fost programati maine, contrar regulamentului care spune ca o partida trebuie anuntata cu cel putin 48 de ore inainte.

Eram dispusi sa jucam si meciul de astazi si meciul de maine.

In momentul acesta vorbim despre o echipa (Dinamo) care vrea sa isi dispute meciurile si despre alte echipe care cer in mod expres SA NU MAI JOACE.

De ce trebuie sa fie penalizata ECHIPA CARE VREA SA JOACE?

In cazul in care nu ni se va mai da dreptul sa jucam meciurile restante, CEREM CA PUNCTELE SA FIE CALCULATE IN MOD ECHITABIL!

Iata argumentele noastre:

1. In sezonul regulat am adunat un numar de puncte. Acestea pot fi injumatatite doar daca echipa are posibilitatea sa isi joace meciurile programate in playout.

Daca nu ni se da dreptul sa jucam NICI MACAR DOUA TREIMI din meciurile programate, atunci nu este corect sa fie calculate doar punctele injumatatite.

Asta ar insemna ca Dinamo sa fie tratata in mod discriminatoriu: sa i se reduca atat punctele CAT SI NUMARUL DE MECIURI.

2. SINGURUL CRITERIU ECHITABIL pentru stabilirea clasamentului final este Puncte per meci raportat la tot sezonul.

Clasamentul prin aplicarea acestui criteriu ar fi urmatorul:

1. Viitorul 1,589 puncte

2. Hermannstadt 1,243 puncte

3. Sepsi 1,237 puncte

4. Dinamo 1,206 puncte

5. Clinceni 1,103 puncte

6. Voluntari 1,051 puncte

7. Iasi 1,026 puncte

8. Chindia 0,865 puncte

3. Trebuie tinut cont ca acest criteriu este mai putin favorabil pentru Dinamo, fata de posibilitatea de a juca toate meciurile.

Argumentul este simplu: meciurile care au ramas de jucat sunt tocmai cu echipele din partea de jos a clasamentului.

Noi credem ca jucand aceste meciuri avem posibilitatea sa facem mai multe puncte decat prin calculul puncte per meci pe tot sezonul.

Pentru Dinamo mai sunt in joc 18 puncte in cele 6 meciuri ramase!

4. In alte campionate s-au luat deciziile cele mai intelepte si echitabile in aceeasi situatie. Iata cateva exemple din campionate mai importante decat al nostru.

Aceste exemple reprezinta si un ARGUMENT PENTRU TRECEREA LA SISTEMUL CU 16 ECHIPE:

BELGIA

Una dintre primele tari europene care a anuntat ca-si incheie competitia interna de fotbal in luna martie, in contextul pandemiei de coronavirus. Campionatul a fost oprit, echipa FC Bruges fiind declarata campioana, iar Waasland-Beveren retrogradata in D2.

Cu toate acestea, Waasland-Beveren nu a fost de acord cu decizia pe care a atacat-o in instanta, in final s-a decis ca din noul sezon sa se treaca la 18 formatii in loc de 16, inclusiv Waasland-Bevern si doua cluburi (Leuven si Beerschot) promovate din D2.

OLANDA

Actualul sezon al campionatului Olandei a fost anulat, Federatia Olandeza a precizat ca nu se va acorda titlul de campioana si nicio echipa nu va retrograda.

TURCIA

Presedintele Federatiei Turce de Fotbal, a confirmat oficial ca nicio echipa nu va retrograda din Super Lig, care va avea, astfel, 21 de echipe. Un numar impar de echipe complica lucrurile, dar tot este mai corect decat o masura care sa nu tina cont de criteriile sportive.

ANGLIA

Atat League 1 cat si League 2 s-au incheiat mai devreme, dupa un vot oficial al cluburilor din cele doua ligi, in data de 9 Iunie.

Clasamentele ambelor ligi au fost calculate conform raportului de PUNCTE PER JOC.

CEHIA

Un jucator de la SFC Opava a fost depistat pozitiv, iar editia din acest an a campionatului a fost suspendata definitiv, iar clasamentele inghetate.

Opava evolua in play-out. Nicio formatie nu va retrograda in acestea stagiune, iar din esalonul doi au fost promovate doua echipe.

JAPONIA

Conducatorii de la Tokio au decis ca la finalul sezonului fotbalistic nicio echipa sa nu retrogradeze.

Sezonul viitor, prima liga japoneza va avea 20 de echipe, cu doua mai mult decat in prezent, cele care isi vor asigura promovarea din esalonul secund.

Distribuiti peste tot! Inclusiv pe propriul profil de FB, pe messenger, pe whatsapp, pe Telegram!

Veniti alaturi de noi in www.programddb.ro!

DDB - DREPTATE pt DINAMO BUCURESTI!