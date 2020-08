EXCLUSIV | Reactia lui Negoita dupa ce a aflat de RETROGRADAREA lui Dinamo! Ce crede ca urmeaza sa se intample si care e ULTIMA salvare a clubului

Dinamo e ca si retrogradata in cazul in care Comitetul Executiv al FRF nu schimba formatul din Liga 1.

Inca patron in Stefan cel Mare, Ionut Negoita cere ca Liga 1 sa se extinda la 16 cluburi. Ar fi singura varianta inca valabila pentru 'caini' pentru supravietuire. Negoita e constient ca Liga 1 nu va putea fi incheiata pe teren.

"E o problema delicata si trebuie gasita o solutie, una inteleapta prin care sa nu fim dezavantajati. Sunt doua variante. E obligatoriu criteriul sportiv, pentru ca vorbim despre sport, nu despre spitale. Vorbim despre fotbal, asa ca vrem sa fim lasati sa jucam, sa castigam sau sa pierdem. Daca nu, sa se gaseasca o solutie. Din ce am auzit, e luata in calcul schimbarea formatului la 16 echipe. Asta ar fi cea mai buna solutie, sunt convins de asta", a spus Negoita pentru www.sport.ro.

Patronul lui Dinamo spune ca valoarea lotului i-ar permite lui Dinamo sa continue fara probleme in Liga 1: "Eu mereu am crezut in valoarea acestei echipe. Se pierduse unitatea grupului si de asta se pierdusera cateva meciuri, dar noi avem fotbalisti valorosi".

Negoita e fericit cu schimbarea de pe banca lui Dinamo. Multescu l-a impresionat: "Multescu e un antrenor cu experienta din toate punctele de vedere. Stie si fotbalistic sa lucreze, stie sa discute si cu oamenii, are o anumita prestanta. Dovada e ca a reusit sa readuca placerea de a juca si determinarea jucatorilor, dar si coeziunea echipei".

Milionarul crede ca Liga 1 ar trebui sa ajunga chiar la 18 cluburi, avand in vedere potentialul pe care il are fotbalul romanesc.

"Oricum ar fi, 14 echipe pentru o tara ca Romania in prima liga sunt foarte putine. Am impresia ca doar Bulgaria mai are asa si e o tara de 3 ori mai mica. Ar trebui nimimum 16 cluburi, daca nu chiar 18. Nu vorbim de dfiferente mari la drepturi TV, ar aparea avanataje, altele care vor compensa acea pieredere", a comentat Negoita.