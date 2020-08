"Fotbalul trebuie jucat numai pe teren!" Apel DUR al lui Razvan Lucescu la adresa FRF! "Nu murdariti istoria unui club ca Dinamo!"

Daca decizia finala ar sta in mainile echipelor din Liga 1, Dinamo ar retrograda in aceasta vara in Liga a 2-a.

Cluburile au votat ca in clasamentul din playout-ul competitiei sa se tina cont de scenariul puncte per meci din playout, nu din sezonul regular, ceea ce ar duce-o pe Dinamo pe penultimul loc.

Singura sansa a "cainilor rosii" de a continua in Liga 1 depinde de votul Comitetului Executiv al FRF, care ar putea decide sa schimbe formatul Ligii 1, trecand la 16 echipe.

In aceasta seara, Razvan Lucescu a venit in apararea lui Dinamo. Antrenorul lui Al Hilal, care s-a inscris in programul DDB, fiind membru Elite, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook.

"Fotbalul trebuie jucat numai pe teren! NU murdariti istoria unui club, pentru care s-au sacrificat sute de fotbalisti, retrogradandu-l la masa verde! #DinamoBucuresti", a fost mesajul lui Lucescu, care a declarat in trecut ca Dinamo este o parte importanta a vietii lui.