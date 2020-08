PROTEST MASIV pregatit de ultrasii dinamovisti dupa anuntul ca echipa poate fi RETROGRADATA! Ce au facut jucatorii in miez de noapte

Votul cluburilor din Liga 1 i-a infuriat pe 'caini'!

Dinamovistii pregatesc un protest de amploare dupa ce clubul a fost, practic, retrogradat de partenerii de competitie. Cluburile din Liga 1 au votat in favoarea stabilirii clasamentului din playout pe baza mediei dintre punctele castigate de la startul acestei faze si numarul partidelor disputate. In acest moment, singura salvare a lui Dinamo este schimbarea formatului competitiei si extinderea Ligii 1 la 16 echipe.

O pagina a fanilor dinamovisti ii invita pe 'caini' la plimbare pe bulevardul Barbu Vacarescu miercuri, de la ora 15:00! "Cine nu vine, cine nu poate sa-si ia liber sau are alte scuze penibile NU ESTE CAINE", scriu suporterii pe Instagram.



Si jucatorii lui Multescu s-au alaturat protestului. Toti fotbalistii cu prezenta in spatiul online au postat in aceasta seara o imagine cu clasamentul pe care il considera real, cel realizat in baza totalului de puncte castigate in sezonul regulat si playout.

