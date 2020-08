REVOLTA dupa ce Liga a anuntat ca vrea 16 echipe! "Facem asta doar ca sa salvam Dinamo!" Reactia lui Iftime

Presedintele LPF, Gino Iorgulescu, a spus ca este de acord cu trecerea la 16 echipe in Liga 1.

Dupa acest anunt, patronul lui FC Botosani, Valeriu Iftime, a facut primele declaratii. El a spus ca nu este de acord cu cresterea numarului de echipe din Liga 1 doar pentru a o salva pe Dinamo.

"Eu gandesc ca in afaceri. Suntem atat de stabili financiar, ma refer la Liga 1, ca sa ne permitem sa trecem la 16? Eu cred ca nu suntem si atunci va fi o problema. Fiindca apar doua echipe si va fi o diferenta importanta, in jos evident, in bugetele cluburilor.



Nu e de ajuns ca oricum au intrat altii (n.r. UTA si FC Arges) care cheltuie de la stat?! Daca vrem sa ingrosam randul falimentelor de la privat si ne convine aceasta situatie total anormala, ca fotbalul sa fie finantat de stat, atunci sa o dam tot inainte! Nu exista fotbal de stat, nu exista asa ceva. E o chestiune care nu poate finanta.

Statul e consumator, nu e producator! Nu e preocupat sa produca si atunci e o concurenta loiala cu noi, ceilalti, care suntem privati? In plus, va intreb si eu ceva. Pentru ce se doreste neaparat trecerea la 16?

Daca facem 16 echipe doar pentru a indeplini hatarul unei echipe, atunci lucrurile nu sunt deloc in regula. Pai, ce facem, gandim pentru un singur club in loc sa avem o strategie generala?

Intr-un fel, Dinamo e un club care merita salvat. E un brand, e o locomotiva si pentru celelalte echipe mai mici, Liga 1 are nevoie de un nume ca Dinamo. Pe de alta parte, avea nevoie si de Rapid, de Petrolul, iar ele cand au retrogradat, au retrogradat!

Daca Razvan Burleanu vrea 16, atunci sa-i dam credit, eu mereu l-am sustinut. A demonstrat ca a avut idei bune, poate ca si aceasta cu 16 va fi OK", a declarat patronul lui FC Botosani.

Cluburile din Liga 1 au votat astazi ca, in playout, clasamentul sa se calculeze pe baza variantei puncte per meci din playout, nu din sezonul regular, acest scenariu presupunand ca Dinamo ar retrograda.