Problemele continua pentru Alibec! Pus la CURA de Astra, atacantul se plange ca nu are energie sa alerge

Denis Alibec incearca sa-si resusciteze cariera la Astra Giurgiu.

Transferat de giurgiuveni inapoi de la FCSB, Denis Alibec a revenit cu 6 kg in plus la antrenamentele Astrei. Staff-ul l-a pus pe Alibec sa slabeasca si i-au facut regim special. Doar ca Alibec se plange ca nu mai are energie din cauza dietei stricte, potrivit Libertatea.

Alibec are 1.87 metri, iar greutatea ideala ar fi 77 kg! Denis a avut si 85 de kg, acum are 83.

Denis Alibec nu si-a uitat fostul club si pe Nicolae Dica, despre care a spus ca e principalul vinovat pentru ratarea campionatului. In plus, Alibec sustine ca a avut evolutii bune cu Reghecampf pe banca la FCSB.

"Campionatul trecut l-am pierdut din cauza lor, nu din cauza mea, ca nu joci singur pe teren. Intrebati-l pe Dica. A trecut, sunt la Astra, nu stau sa vorbesc de Dica si de Steaua. Primele 6 luni au fost foarte bune, cu domnul Reghecampf am jucat bine, am fost si capitan. Pacat ca nu am luat campionatul la meciul cu Viitorul. Puteam sa ajung in mai multe locuri, dar nu m-a lasat sa plec", a spus Alibec.

Astra are antrenor nou, iar Alibec spera sa aiba randament mai bun cu Gigi Multescu pe banca. Azi, Astra intalneste Dinamo in Liga 1.