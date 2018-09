Ofertele BOMBA pentru Alibec despre care nu s-a stiut nimic! Anunt OFICIAL: "Am discutat cu echipe din Anglia si Germania!" COSMARUL care nu se mai termina

Alibec a marcat un singur gol in 2018. Spera ca transferul la Astra sa-i aduca din nou cota la nivelul pe care o avea dupa ce a luat titlul la Giurgiu.

Agentul lui Alibec, Florin Lovin, spune ca atacantul a ratat mai multe transferuri mari in ultimii ani. Lovin a discutat cu cluburi din Germania si Anglia despre clientul sau, insa niciuna dintre propuneri nu s-a concretizat. Becali a tinut la pret. A asteptat golurile lui Alibec si o oferta de cel putin 10 milioane de euro.

"Denis e OK, speram sa-si revina cat mai repede si sa devina jucatorul care a fost cand a plecat la Steaua. La talentul pe care il are, putea imbraca tricoul unor echipe mari. In viata unui fotbalist sunt tot felul de moment, trebuie sa profiti la maximum de ceea ce ti se ofera. Daca nu se intampla lucrul asta, ai caderi. E un talent urias, daca va invata sa-si cenzureze anumite lucruri cred ca inca poate face performanta. Am vorbit cu foarte multe echipe din Europa despre el, cu cluburi din Anglia, din Germania. Sunt lucrurile noastre, numai eu le stiu", a spus Lovin pentru pentru PRO TV.