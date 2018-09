Dinamo 1-2 Astra | "Eu am jucat accidentat ca sa-i ajut si ei, drept multumire, m-au dat afara!" ALIBEC, atac la miezul noptii la adresa FCSB

Alibec a facut cel mai bun meci din acest an. N-a uitat perioada neagra de la FCSB.

Alibec viseaza din nou la nationala, insa e constient ca pentru a juca iar in tricoul Romaniei mai are nevoie de goluri. Denis nu i-a uitat nici pe fostii sefi de la FCSB: "Am jucat accidentat, iar ei, ca sa-mi multumeasca, m-au dat afara!"

"Ma bucur ca am dat gol si ca am castigat. Multescu n-a schimbat foarte mult, a fost ceva nou, dar noi am fost aceiasi, tot aceiasi jucatori suntem. M-au primit bine toti colegii, si Maldarasanu, si domnul Multescu acum. Nu mi-am pierdut niciodata increderea, am muncit, sper sa continui sa urc. Vreau s-o iau pas cu pas, nu mi-am propus lucruri marete. Mereu am vrut la nationala, acum depinde numai de mine.

N-am mai vorbit cu selectionerul. Noi avem o echipa foarte buna la Astra, un grup foarte unit, ne putem bate la titlu. Am marcat doar un gol, cei de la Al Shabab vor mai multe ca sa ma ia langa Budescu. La FCSB am jucat nerefacut, am incercat sa joc pentru echipa, erau calificari pentru Champions League. Drept multumire, ei m-au dat afara. Dar, nu-i nimic, asta e!", a spus Alibec la Digisport.