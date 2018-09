Alibec il DISTRUGE pe Dica: "El a pierdut campionatul, nu eu!" Mesaj pentru FCSB

Denis Alibec are cateva polite de platit fostei sale echipe.

Atacantul revenit vara aceasta la Astra spune ca FCSB a pierdut titlul din cauza lui nicolae Dica si spune ca el a jucat bine in cele 6 luni in care a fost antrenat de Laurentiu Reghecampf.

"Campionatul l-am pierdut din cauza lor, nu din cauza mea, ca nu joci singur pe teren. (n.r. intrebat unde nu a mers relatia cu Dica) Intrebati-l pe el. A trecut, sunt la Astra, nu stau sa vorbesc de Dica si de Steaua. Primele 6 luni au fost foarte bune, cu domnul Reghecampf am jucat bine, am fost si capitan. Pacat ca nu am luat campionatul la meciul cu Viitorul. Puteam sa ajung in mai multe locuri, dar nu m-a lasat sa plec”, a declarat Denis Alibec.

"Nu ma mai gandesc acum la Steaua si la Gigi Becali si nu vreau sa mai vorbesc despre ei. Cred ca putem castiga campionatul cu Astra", a mai spus Alibec.



Astra intalneste Dinamo la reluarea campionatului. In 2016, Alibec a marcat patru goluri intr-un meci cu Dinamo disputat pe National Arena.