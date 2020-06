Dialog FABULOS al lui Gnohere in direct! Cum i-a caracterizat pe Dennis Man si Florinel Coman: "E tigan?"

Imediat dupa ce despartirea de FCSB a fost oficializata, Gnohere a facut un live pe Instagram impreuna cu fostul sau coleg Wilfred Moke.

Ei au raspuns la intrebarile miilor de fani si au depanat amintiri din perioada cand jucau la FCSB.

Francezul a avut numai cuvinte de lauda despre fostul sau coleg, Denis Alibec.

"Cand era Reghe antrenor, Alibec juca la noi la Steaua. Era cel mai bun atacant in acea perioada. A fost cel mai bun cu Reghecampf. Toata lumea crede ca Alibec e nebun, ca face gesturi, dar e super jucator", e povestit francezul.

Atat Moke cat si Gnohere au vorbit cu admiratie despre fostul lor antrenor Laurențiu Reghecampf. "Era altceva. Era alt nivel frate!", a spus Moke.

Ce doi fotbalisti au vorbit si despre tinerii Coman si Man pe care Becali vrea sa obtina zeci de milioane de euro.

Moke: "Man s-a schimbat mult. De cand a ajuns la 100.000 de followers pe Instagram, s-a schimbat. A facut capul mare. Cand eram eu la FCSB, Man era fratele meu mic".

Gnohere: "Man e bun baiat, mie nu imi vorbeste urat".

Moke: "Foarte, foarte bun baiat, adevarat".

Gnohere: "Coman e tigan?"

Moke: "Daca il vezi fata, se vede ca tigan".

Gnohere a incheiat live-ul printr-un mesaj in care spune ca a dat totul si ca s-a simtit foarte iubit de suporterii echipelor unde a jucat.

"Multumesc pentru tot! Am jucat la cele mai mari cluburi din Romania, asta era obiectivul meu. Am vrut sa intru in istorie. Am dat totul si tot timpul am fost printre cei mai buni marcatori din Romania. M-am simtit bine aici pentru ca toti suporterii, ai lui Dinamo si ai lui FCSB, m-au tratat foarte bine. M-am simtit foarte iubit!", a fost mesajul atacantului francez.