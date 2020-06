MESAJUL lui Gnohere pentru fani! 'Bizonul', EMOTIONAT: "Am vrut sa intru in istoria fotbalului romanesc! Am dat totul!"

In timpul live-ului cu Wilfred Moke, Gnohere le-a transmis fanilor romani un mesaj emotionant.

Intrebat de Moke ce mesaj are pentru suporterii romani, Gnohere a vorbit in franceza, fiind vizibil emotionat.

"Multumesc pentru tot! Am jucat aici, la cele mai mari cluburi din Romania, si asta era obiectivul meu. Am fost criticat cand am venit in Romania, dar am vrut sa intru in istoria fotbalului romanesc!

Am dat totul si tot timpul am fost printre cei mai buni golgeteri din Romania. M-am simtit bine aici pentru ca toti suporterii, si ai lui Dinamo, si ai lui FCSB, m-au tratat foarte bine. M-am simtit foarte iubit!

Ma bucur ca am fost aici si sunt foarte fericit ca v-am cunoscut", a spus Gnohere.