Dinamo 2, satelitul ”câinilor” din Liga 3 (locul 11 din 12 echipe în Seria 3), se află de ieri în cantonamentul de iarnă din Antalya.

Echipa este formată într-o proporție covârșitoare din juniori născuți în anul 2008.

”Echipa secundă a clubului nostru se află, începând de ieri, în cantonament în Turcia. Timp de 10 zile, jucătorii noștri vor efectua un stagiu de pregătire centralizat în Antalya, în vederea pregătirii celei de-a doua părți a sezonului de Liga a III-a.

Pe durata acestui cantonament, echipa va susține două meciuri de verificare, pe lângă cele două antrenamente zilnice desfășurate la intensitate maximă. Mai jos vă prezentăm detalii privind lotul deplasat în cantonament, precum și informații despre meciurile pe care băieții noștri le vor disputa în Antalya”, a precizat Dinamo.

Lotul lui Dinamo 2

Perioada: 3-13 februarie, Kemer (Antalya) - Turcia

Lot

1. Oncescu D. (P)

2. Cherciu V. (P)

3. Stoican D.

4. Năstase A.

5. Enache M.

6. Oancea C.

7. Oprea R.

8. Tabuncic A.

9. Lazăr D.

10. Iordache C.

11. Creangă D.

12. Mititelu E.

13. Pintilie S.

14. Panga N.

15. Sorea V.

16. Marinescu L.

17. Dina O.

18. Savu D.

19. N’Giuwu M.

20. Tarbu R.

21. Mângâță A.

22. Kiricenko V.

23. Gavrilă D.

24. ⁠Trandafir A.

Staff-ul lui Dinamo 2

1. Botezat Petru (antrenor principal)

2. ⁠Bagrin Oleg (antrenor asistent)

3. ⁠Ben Salah Haythen (preparator)

4. ⁠Vicentiu Dragomir (antrenor de portari)

5. ⁠Moke Abro Wilfred (mental coach)

6. ⁠Toma Cristian (medic)

7. ⁠Constantin Stoian (team manager)

Programul meciurilor amicale ale lui Dinamo 2 din Antalya

- 6 februarie

Dinamo 2 - Grasshopper Zurich 2 (Elveția)

Ora: 11.00 (10.00 - ora României)

- 12 februarie

Dinamo 2 - SV Pforzeim (Germania)

Ora: 11.00 (10.00 - ora României)