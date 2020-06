"Plec la Barcelona!" Ce a povestit Gnohere cu Moke intr-un LIVE pe Instagram si care sunt antrenorii sai preferati din Romania

Intr-un live pe contul sau de Instagram, Harlem Gnohere a povestit cu fostul jucator al lui FCSB, Wilfred Moke, despre experienta la echipa ros-albastra.

Intrebat de fani care a fost antrenorul lui preferat cu care a lucrat in Romania, Gnohere a nominalizat 3 tehnicieni pe care spune ca nu ii poate diferentia.

"La Dinamo am avut 2 antrenori, la FCSB nu mai stiu cati. In top sunt: Reghe, care e bun, 100% bun, Rednic si Gica Hagi."

De asemenea, cei doi fotbalisti au vorbit si despre cei mai buni jucatori alaturi de care au evoluat la FCSB, amintindu-i printre altii pe Pintili, Tosca, Budescu sau Balasa.

Principala intrebare care s-a regasit in comentarii a fost despre destinatia lui Gnohere. Fotbalistul a glumit ca pleaca la Barcelona. In schimb, vorbind serios, el a punctat ca nu se poate intoarce la Dinamo, desi Steaua si Dinamo sunt cele mai bune echipe din Romania in opinia lui.