Ar fi BOMBA TRANSFERURILOR! Anamaria Prodan il vrea pe Gnohere la Hermannstadt: "L-as lua oricand la echipa mea!"

Harlem Gnohere si-a reziliat contractul cu FCSB, iar Anamaria Prodan a oferit detalii despre o posibila destinatia a atacantului francez.

Anamaria Prodan a devenit investitor la Hermannstadt si a declarat ca l-ar vrea la Sibiu pe fostul atacant de la Dinamo.

"I-am spus patronulului ca Gnohere nu are nicio oferta in momentul acesta, el spunand ca vrea sa se dedice familiei, ca sa nu se spuna ca vreau sa il duc eu liber la alta echipa. Probabil nu a mai intrat in vederile antrenorului sau patronului si s-a ajuns la aceasta despartire amiabila. E un super jucator din punctul meu de vedere, eu l-as lua oricând la echipa mea. Depinde de antrenor. Daca l-ar fi vandut, FCSB ar fi putut obtine cateva milioane bune, 2-3. Chiar 5 in Arabia Saudita s-ar fi putut aduce", a declarata Anamaria Prodan pentru ProSport.

De asemenea, impresarul considera ca Dinamo nu are bani sa Gnohere.

"Nu cred, pentru ca daca pleaca acum pleaca pe bani mai multi decat a avut la FCSB. Ce jucator ar face un pas acum? Dinamo nu isi permite", a spus impresarul roman.