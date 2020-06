PLANSUL lui Gnohere, in DIRECT pe Instagram! A intrat live cu Moke sa povesteasca ce s-a intamplat la FCSB

"Bizonul" a intrat live pe contul de Instagram la scurt timp dupa ce rezilierea contractului de FCSB a fost facuta oficial.

Colegul de suferinta al lui Gnohere a fost Wilfred Moke, fost fundas al echipei lui Gigi Becali:

"Nu e normal. Problema lui Gnohere este ca a jucat prea putin pentru cat poate. E cel mai bun stranier care a jucat in Romania in ultimii ani. Si nu e tratrat cum trebuie", a spus Moke in live-ul de pe Instagram-ul lui Gnohere.

Moke a desemnat cei mai buni jucatori alaturi de care a jucat la FCSB:

"Pintilii a fost cel mai bun mijlocas. FCSB are nevoie de jucatori cu experienta si de-asta nu merge foarte bine acum.

Tosca era bun ca fundas. Balasa la fel", a mai spus Moke.

Gnohere: "Budescu e un magician! E cel mai bun alaturi de care am jucat. Dupa el este Teixeira. E profesionist!"

La conversatie s-a alaturat si Bilel Omrani, atacantul lui CFR Cluj, care spune ca si-ar fi dorit sa joace cu Budescu.

TOP 3 antrenori din Romania cu care a lucrat Gnohere: "La Dinamo am avut 2 antrenori, la FCSB nu mai stiu cati. Reghe e bun, 100%. Rednic si Gica", a spus Gnohere. Mesaj pentru fani Intrebat de Moke ce mesaj are pentru suporterii romani, Gnohere a vorbit in franceza, fiind vizibil emotionat. "Multumesc pentru tot! Am jucat aici, la cele mai mari cluburi din Romania, si asta era obiectivul meu. Am fost criticat cand am venit in Romania, dar am vrut sa intru in istoria fotbalului romanesc! Am dat totul si tot timpul am fost printre cei mai buni golgeteri din Romania. M-am simtit bine aici pentru ca toti suporterii, si ai lui Dinamo, si ai lui FCSB, m-au tratat foarte bine. M-am simtit foarte iubit! Ma bucur ca am fost aici si sunt foarte fericit ca v-am cunoscut", a spus Gnohere.

Moke: "Am Romania in suflet!", a fost mesajul lui Moke.

In incheiere, Moke i-a marturisit o amintire importanta lui Gnohere: "Prima poza a lui Gnohere la FCSB a fost cu Moke!", a zis fostul fundas al ros-albastrilor in incheierea live-ului.