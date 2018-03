Fostul stelist Moke a marcat primul gol la noua sa echipa! VIDEO

Moke a marcat astazi in poarta lui Galatasaray

Wilfred Moke, fostul mijlocas al Stelei, a marcat in aceasta seara primul sau gol pentru Konyaspor.

Moke a deschis scorul in partida pe care Konya o joaca in deplasare, cu Galatasaray.

Ajuns in vara in Turcia, Moke a jucat pana acum 15 meciuri pentru Konya in campionat. Echipa lui se bate la retrogradare - e pe locul 17, penultimul, in acest moment.