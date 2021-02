Dezvaluiri INCREDIBILE despre 'perla' Popescu! Craiova nu l-a lasat la nationala de juniori! Avertisment din partea FRF: "Ne pierdem ratiunea! La meciuri mai slabe poate avea un soc!"

Octavian Popescu (18 ani) a avut din nou o prestatie buna pentru FCSB!

Extrema stanga nu a reusit sa inscrie, insa a oferit pase senzationale de care Florinel Coman nu a putut insa profita. Popescu s-a facut din nou remarcat cu inca o prestatie buna, iar laudele la adresa sa au continuat sa vina.

La finalul meciului, directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stocihita a vorbit despre toata atentia de care pustiul Popescu are parte si a avertizat ca ar putea avea un soc la primele prestatii care nu se ridica la nivelul celor de pana acum.

Totodata, intrebat de zvonurile conform carora el ar fi fost cel care nu l-a convocat pe Tavi Popescu la nationalele de juniori, Stoichita a dezvaluit ca fotbalistul a fost convocat, insa Universitatea Craiova a refuzat sa il lase.



"Grabim lucrurile foarte mult, ar trebui sa il lasam sa mai creasca pe Octavian sa faca pasii pe care trebuie sa ii faca. Am cazut intr-o capcana a entuziasmului, ne face sa ne pierdem ratiunea. Un copil de 18 ani nu poate face ce face un jucator matur in Primera.

E greu ce i se intampla lui acum, la primul esec sau la meciuri mai slabe poate avea un soc.

Am citit si eu ca nu l-am convocat, ca am drept de veto. Selectia lor a fost facuta inainte sa vin eu la FRF, cand am fost, a fost chemat de 4-5 ori, iar Craiova a refuzat sa il dea la lot. Au mai fost jucatori mari romani care nu s-au prezentat la nationale si au facut ceva bun in fotbal", a spus Mihai Stoichita la finalul meciului.

In acest sezon, Octavian Popescu are 16 meciuri in tricoul ros-albastrilor, un gol inscris si sase assist-uri.