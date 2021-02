EXCLUSIV | 'Perla' Popescu, la nationala?! "E un talent extraordinar! Poate sa joace pe 5 pozitii!" Verdictul unui fost mare fotbalist

Octavian Popescu a reusit, la doar 18 ani, primul sau gol pentru FCSB.

Tanarul fotbalist a atras atentia tuturor oamenilor de fotbal din Romania in urma evolutiilor bune din Liga 1. Aurel Ticleanu a declarat ca Octavian Popescu este un jucator promitator, care ar putea sa ajute mult echipa nationala in urmatorii ani.

Ticleanu crede, insa, ca in acest moment Popescu nu poate juca decat in echipa de tineret a lui Mutu sau in cea U19, avand nevoie sa mai creasca pentru a putea intra in atentia lui Radoi.

"Si Octavian Popescu, si Andrei Vlad sunt unele dintre talentele pe care le da necontenit aceasta regiune a Olteniei si din pacate sunt foarte multi ccare nu se ocupa cum trebuie sa ii caute, sa ii ajute si sa ii creasca.

Este un talent pe care Craiova l-a ratat, altadata nu se intampla asa ceva. Copilul are o maturitate extraordinara, joaca in stanga, joaca in dreapta, joaca si varf. Eu cred ca poate sa joace cel mai bine in spatele varfului, dar poate sa joace oriunde in atac, pe 5 pozitii poate sa joace linistit. Daca va fi serios, daca va continua sa munceasca si parintii vor sta aproape de el, cred ca va ajuta loturile nationale si apoi va putea sa plece sa ajute cluburi mari din Europa.

Sunt competitii foarte importante in fata, atat la nivelul nationale U19, al celei U21 si al nationalei mari. Ii cunosc pe antrenorii acestor echipe, stiu ca intre ei exista o legatura foarte stransa de colaborare si chiar de prietenie. Sunt convins ca vor lua decizia cea mai buna.

Popescu e un jucator de valoare, dar nu cred ca va trebui sa il luam la prima echipa. Depinde si de lotul pe care il va avea Mirel Radoi la dispozitie. Cred ca poate sa joace, sa ajute si nationala U19 si pe cea de tineret, in ce forma... depinde si de competitii, si de ce jucatori sunt pe aceeasi pozitie...", a declarat Aurel Ticleanu la Ora exacta in sport.