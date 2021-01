"E din categoria lui Dobrin! Iti sare in ochi de la 100 de metri!" Ce club ar fi putut sa-l transfere pe Octavian Popescu inainte de FCSB si Craiova

Octavian Popescu a inscris primul sau gol la FCSB in meciul contra celor de la Poli Iasi.

Pustiul care a fost laudat de foarte multi oameni de fotbal ar fi putut sa nu ajunga in echipa lui Gigi Becali. Pe langa Universitatea Craiova, care l-a scapat printre degete, Rapidul ar fi putut sa-l transfere.

Daniel Pancu a vorbit despre momentul in care Octavian Popescu a debutat la seniori, antrenorul observandu-l din primul moment.

"Pe Tavi Popescu nu stiu cum l-a pierdut Rapid. Era genul acela, cand sunt multe grupe de copii pe terenuri alaturate si eram antrenor si ma uitam stanga-dreapta, Octavian Popescu iti sarea in ochi de la o suta de metri. Te uitai si il vedeai cum atinge mingea si cum incepe acea serpuire printre adversari.

L-am luat si cred ca primul lui joc la seniori a fost cu mine intr-un amical Rapid - Voluntari, a fost primul meu joc la liga a treia. E un talent fantastic, eu nu l-am vazut jucand pe Dobrin, dar probabil ca e in acea categorie, pe acolo", a declarat Daniel Pancu, potrivit Telekom Sport.

Dupa meciul cu Poli Iasi, Popescu a fost laudat si de Ilie Dumitrescu, dar si de Basarab Panduru, cei doi remarcandu-i calitatile si polivalenta pe care a demonstrat-o.

"Este polivalent, are calitate, s-a adaptat bine si in pozitia de extrema. Dar cred ca inter este pozitia perfecta pentru el, sa vina mereu cu fata la poarta. Pentru mine este un mare castig. Copilul are noroc si ca lucreaza cu Neubert", a mentionat Ilie Dumitrescu.

"Uite ca usor, usor, s-ar putea sa-l vedem si pe el. Atentie, e foarte tanar, are timp sa invete lucruri. Uitati-va unde-i mingea, tot timpul aproape de picior. Cred ca golul asta il va ajuta, cred ca va marca mai multe goluri. Sper sa o faca, e foarte tanar inca. Dar ce face, ce joaca, e de-a dreptul... Chiar vrei sa te uiti la FCSB, joaca un fotbal bun", a spus si Basarab Panduru.