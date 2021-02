SEMNAL DE ALARMA tras in privinta lui Octavian Popescu! "Stiti cum e la FCSB, o data nu ii place patronului! E peste ce juca Man cand a venit de la UTA!"

Octavian Popescu este revelatia acestui sezon din Liga 1.

Tanarul fotbalist a aratat foarte multa maturitate in joc de fiecare data cand Toni Petrea a mizat pe el. Mai mult decat atat, Octavian Popescu a reusit sa marcheze si primul lui gol in Liga 1, dupa reusita din victoria FCSB-ului impotriva lui Poli Iasi, scor 3-1. Pe langa gol, jucatorul in varsta de 18 a oferit si pasa decisiva in meci, la golul de 1-0, marcat de Tanase.

Fost jucator la Dinamo in perioda 1988–1990, Claudiu Vaiscovici, sustine ca Octavian Popescu este ca valoare peste Man in momentul cand a venit de la UTA la FCSB. De asemenea, el a tras semnalul de alarma si a spus ca patronul de la FCSB isi poate schimba repede parerea despre jucatorii lui.

"E un copil cu calitat execente. Un copil care daca e bine indrumat si bine sustinut. Stiti cum e la FCSB, o data nu ii place patronului si incepe sa dea in tine. Daca copilul e slab de inger poate sa clacheze.

Se vede ca stie. Din ce a jucat meciul asta e peste ce juca Man la inceput cand a fost adus de la Arad, dar Man nu era copt ca jucator. Usor, cu pregatire buna, jucand intre jucatori cu valoare cum are FCSB-ul tot timpul, fata de Arad, imi cer scuze fata de ei, dar cam asta e, atunci cresti si tu ca valoare. Cum am spus cu pregatire buna, cu ambitie, cu sfaturi bune, poate sa creasca", a declarat Claudiu Vaiscovic pentru DigiSport, cel care a marcat 58 de goluri pentru Dinamo in 68 de partide.