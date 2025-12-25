Devis Epassy (32 de ani), portarul lui Dinamo, a fost integralist în victoria naționalei sale, la debutul de la Cupa Africii pe Națiuni din Maroc: Camerun - Gabon 1-0, din etapa 1 a Grupei F.

Devis Epassy, integralist în Camerun - Gabon 1-0 la Cupa Africii

Singurul gol al confruntării a fost marcat rapid de către Etta Eyong, în minutul 6, din pasa decisivă livrată de către Mbeumo.

Epassy a avut parte de o evoluție solidă, fiind considerat de portalul Sofascore printre cei mai buni jucători de pe teren. I-a fost acordată nota 7,2.

Contribuția lui Epassy din Camerun - Gabon 1-0

Portarul lui Dinamo a răspuns pozitiv la ambele șuturi ale gabonezilor din partidă, ambele din interiorul careului propriu.

El a boxat, de asemenea, o centrare periculoasă și a avut un procentaj al paselor precise de 66% (21 din 32).

11 selecții a adunat Devis Epassy pentru naționala sa.



Pentru Camerun urmează în grupă partidele contra reprezentativelor din Coasta de Fildeș (28 decembrie) și Mozambic (31 decembrie).

Florin Matache, despre Devis Epassy



Florin Matache a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, ce aport a adus Epassy la Dinamo.

„Pentru asta a fost adus. Are maturitate, este un portar de talie, bănuiesc că are și în vestiar un cuvânt de spus ca și lider. A ajutat echipa până acum, dă siguranță. Roșca este un portar bun, dar care nu are experiența lui Epassy.



Când te bați la un asemenea nivel și îți dorești titlul, ai nevoie de continuitate și, probabil, au considerat că Roșca nu poate aduce acest lucru și d-aia l-au luat pe Epassy care și-a făcut treaba, până în momentul ăsta, foarte bine”, a spus Matache, la emisiunea „Poveștile Sport.ro”.

