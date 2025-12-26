A venit răsplata pentru portarul lui Dinamo după evoluția de vis în tricoul naționalei

Devis Epassy (32 de ani), portarul titular al celor de la Dinamo, a fost inclus vineri în echipa ideală a primei runde de la Cupa Africii pe Națiuni, grație evoluției fără greșeală din victoria Camerunului împotriva Gabonului, scor 1-0.

Devis Epassy
După ce s-a impus între buturile echipei din Ștefan cel Mare, Epassy a strălucit și la nivel internațional. Profitând de neconvocarea vedetei Andre Onana, dinamovistul a fost titularizat de selecționerul David Pagou în primul meci din Grupa F a competiției continentale, disputat chiar în ziua de Crăciun.

Încrederea acordată a fost răsplătită pe deplin. Epassy a închis poarta în fața gabonezilor, având două intervenții salvatoare la șuturi expediate din interiorul careului și o ieșire curajoasă la o centrare periculoasă. Prestația sa a fost notată cu 7,2 de portalul de specialitate Sofascore, fiind unul dintre cei mai buni oameni de pe teren.

Devis Epassy, alături de starul lui Chelsea

Evoluția solidă nu a rămas fără ecou. Cei de la DAZN Football l-au inclus pe Epassy direct în echipa etapei 1, o performanță remarcabilă având în vedere concurența acerbă. Portarul roș-albilor a câștigat duelul de la distanță cu nume grele precum Bono (Al-Hilal), Edouard Mendy (Al Ahli) sau Luca Zidane.

Astfel, fotbalistul lui Dinamo a ajuns „coleg” în primul 11 al turneului cu superstaruri precum Riyad Mahrez (ex-Manchester City), Nicolas Jackson (atacantul lui Chelsea împrumutat la Bayern) sau Alex Iwobi.

Echipa completă a primei etape arată astfel: Epassy - Diatta, Ajayi, Kotto, Hamdi - Gueye, Mbeumo, Iwobi - Achouri, Jackson, Mahrez.

Epassy, lăudat de Matache

Așadar, Epassy confirmă forma bună arătată în România, acolo unde a bifat 14 partide în acest sezon pentru Dinamo, reușind să mențină poarta intactă în 7 dintre ele.

„Pentru asta a fost adus. Are maturitate, este un portar de talie, bănuiesc că are și în vestiar un cuvânt de spus ca și lider. A ajutat echipa până acum, dă siguranță. Roșca este un portar bun, dar care nu are experiența lui Epassy. Când te bați la un asemenea nivel și îți dorești titlul, ai nevoie de continuitate și, probabil, au considerat că Roșca nu poate aduce acest lucru și d-aia l-au luat pe Epassy care și-a făcut treaba, până în momentul ăsta, foarte bine”, a spus Matache, la emisiunea „Poveștile Sport.ro”.

Pentru Epassy și naționala Camerunului urmează un test de foc. Pe 28 decembrie, de la ora 22:00, „Leii Neîmblânziți” vor înfrunta puternica reprezentativă a Coastei de Fildeș.

