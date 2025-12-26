A venit răsplata pentru portarul lui Dinamo după evoluția de vis în tricoul naționalei

După ce s-a impus între buturile echipei din Ștefan cel Mare, Epassy a strălucit și la nivel internațional. Profitând de neconvocarea vedetei Andre Onana, dinamovistul a fost titularizat de selecționerul David Pagou în primul meci din Grupa F a competiției continentale, disputat chiar în ziua de Crăciun.



Încrederea acordată a fost răsplătită pe deplin. Epassy a închis poarta în fața gabonezilor, având două intervenții salvatoare la șuturi expediate din interiorul careului și o ieșire curajoasă la o centrare periculoasă. Prestația sa a fost notată cu 7,2 de portalul de specialitate Sofascore, fiind unul dintre cei mai buni oameni de pe teren.



Devis Epassy, alături de starul lui Chelsea



Evoluția solidă nu a rămas fără ecou. Cei de la DAZN Football l-au inclus pe Epassy direct în echipa etapei 1, o performanță remarcabilă având în vedere concurența acerbă. Portarul roș-albilor a câștigat duelul de la distanță cu nume grele precum Bono (Al-Hilal), Edouard Mendy (Al Ahli) sau Luca Zidane.



Astfel, fotbalistul lui Dinamo a ajuns „coleg” în primul 11 al turneului cu superstaruri precum Riyad Mahrez (ex-Manchester City), Nicolas Jackson (atacantul lui Chelsea împrumutat la Bayern) sau Alex Iwobi.



Echipa completă a primei etape arată astfel: Epassy - Diatta, Ajayi, Kotto, Hamdi - Gueye, Mbeumo, Iwobi - Achouri, Jackson, Mahrez.

