Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, ”U” Cluj, CFR și FC Argeș și-au asigurat un spot în primele 6. FCSB, campioana României, va evolua în play-out, alături de FC Botoșani, care era pe primul loc în clasament la un moment dat.

Decizie cruntă! Clubul din Superliga își dă afară antrenorul după ratarea play-off-ului

Pentru ratarea play-off-ului, Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, ar fi luat decizia să-l demită pe Leo Grozavu, potrivit gsp. Tehnicianul a rezistat un an și două luni pe banca botoșănenilor.

Sursa menționată a sugerat că Iftime ar fi găsit și înlocuitor pentru Grozavu. Ar fi vorba despre Marius Croitoru, care a mai antrenat la Botoșani în 2019-2022 și 2023.

FC Botoșani se află pe locul 8 în clasament după 29 de etape. Moldovenii au bifat 11 victorii, la care s-au adăugat nouă rezultate de egalitate și nouă înfrângeri.

Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul”

"E clar că speranțele sunt cât un bob de mazăre, dar asta e. Vă dați seama de la ce am plecat și unde am ajuns. Nu prea am cuvinte să fiu optimist. În prostia mea credeam și la titlu.

Nu știu ce să vă spun, e trist, e dezamăgitor. E clar că atmosfera e încărcată acum, dar eu cred că Leo poate să reconstruiască ceva acolo.

(n.r - întrebat despre declarația lui Zoran Mitrov, care a spus că se teme de retrogradare) N-am chiar mintea lui Mitrov. N-aș fi atât de panicat. Am luat trei goluri - două luate de o apărare slabă, naivă, cu un Miron ca un căpitan de vas după ce a băut două sticle de whisky. După ce am semnat contractul joacă prost! În rest, am jucat bine în prima repriză, am avut posesie. După, ne-am fâsâsit complet. E o seară complicată pentru istoria modernă a fotbalului botoșănean.

Suntem la mâna norocului acum. Trebuie să câștigăm două meciuri și să se încurce alții", spunea Valeriu Iftime, la Digisport, în urmă cu două săptămâni.