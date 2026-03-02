Bucureștenii sunt pe ultimul loc în clasamentul Superligii României și sunt principalii candidați la retrogradare.

Ionuț Chirilă semnează cu CS Dinamo

Din acest motiv, Mihai Teja și-a anunțat plecarea și urmează să fie înlocuit pe banca tehnică.

Florin Bratu, care a activat până acum la CS Dinamo, este favorit să preia echipa. După ce au existat mai multe neînțelegeri cu privire la clauza de reziliere a contractului cu echipa din Liga 2, se pare că totul s-a rezolvat, iar Bratu este gata să revină la cârma unei echipe din prima ligă, chiar dacă este vorba despre o echipă care stă ”să se scufunde”

În același timp, ”Câinii Roșii” din Liga 2 trebuie să numească un nou antrenor, însă se pare că aceste căutări nu vor dura mult. Conform Golazo, CS Dinamo s-a orientat către un antrenor care nu a mai activat de patru ani, Ionuț Chirilă. Tehnicianul de 60 de ani nu a mai antrenat de când s-a despărțit de Academica Clinceni.