Dinamo a pierdut duelul din runda 29 de Superliga cu FC Argeș, scor 0-1, și se află la șapte „lungimi” de Universitatea Craiova.

„Câinii” vor juca în ultima rundă a sezonului regulat cu CFR Cluj în deplasare.

Andrei Nicolescu a dezvăluit problemele lui Dinamo: „Am două veşti mult mai proaste”

Președintele lui Dinamo s-a arătat deranjat de discuțiile care au apărut pe marginea meciului cu FC Argeș, care a contat în lupta la play-off dintre FCSB și echipa din Pitești.

Andrei Nicolescu a dezvăluit care sunt cele două probleme mari ale „câinilor” după înfrângerea cu formația lui Bogdan Andone.

„La noi, din păcate... Mă enervează că am alimentat discuții foarte proaste, că n-aş fi vrut rezultatul ăsta cu FC Argeş.

Alte două veşti mult mai proaste decât rezultatul (n.r. – 0-1 cu FC Argeş) sunt că Mărginean a făcut o apendicită acută şi l-am operat înaintea meciului. Stă 10 zile. Sperăm că după pauza competiţională să fie ok

Karamoko... ruptura e rea, merge în cârje, e prea inflamată zona şi nu a putut face RMN-ul azi. Sperăm să fie ruptură musculară. Are undeva între tendon şi muşchi, sperăm să nu fie şi tendonul. De la patru săptămâni te poţi duce în opt. O seară proastă, foarte proastă. Pop, Soro sunt variantele. (n.r. – în centrul atacului)”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Următorul meci al lui Dinamo este în „sferturile” Cupei României, unde va juca împotriva Metalului Buzău, joi, de la 20:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.