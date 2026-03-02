Anterior, o a doua „ameninţare la adresa securităţii” a fost declarată la baza aeriană britanică de la Akrotiri, în Cipru, la scurt timp după prânz, luni, în timp ce satul Akrotiri a fost, de asemenea, evacuat.

O sursă din cadrul Ministerului de Interne a precizat că, în condiţiile în care autorităţile bazelor britanice au decis evacuarea bazei aeriene, guvernul cipriot a hotărât să dispună şi evacuarea satului Akrotiri, conform Cyprus Mail.

Un mesaj trimis angajaţilor bazei avertiza cu privire la o „ameninţare de securitate în desfăşurare” şi îi îndemna să se întoarcă acasă şi să rămână în interior până la noi instrucţiuni, conform BBC.

„Staţi departe de ferestre şi adăpostiţi-vă în spatele sau sub piese de mobilier rezistente şi solide. Vă rugăm să aşteptaţi instrucţiuni suplimentare”, se arată în alertă.

Presa cipriotă relatează că a fost declanşată o alertă la Aeroportul Paphos după ce o dronă suspectă a fost detectată în spaţiul său aerian.

news.ro