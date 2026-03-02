Dinamo a controlat prima repriză și a avut ocazii prin Karamoko, însă în partea secundă jocul „câinilor” a scăzut vizibil.

FC Argeș a profitat și a lovit decisiv în minutul 75, prin Ricardo Matos, cu un șut din voleu, imparabil pentru Epassy. Trupa lui Bogdan Andone a gestionat apoi finalul și a obținut calificarea.

Cosmin Bărcăuan nu crede că Dinamo ar fi vândut meciul: „Niciodată”

După meci au apărut imediat speculații cum că Dinamo „ar fi lăsat-o mai moale” pentru a o scoate pe FCSB din play-off.

Contactat de Sport.ro, Cosmin Bărcăuan, campion cu Dinamo în sezonul 2003/04, a respins categoric aceste acuzații.

„E greu, mă! Joci în prima ligă. Ce naiba? Să se dea la o parte Dinamo? Niciodată. Nu se joacă nimeni cu așa ceva. (n.r - dacă a fost vreodată întrebat să „trântească” un meci) Eram bine motivați financiar să câștigăm. Ce să pariez? Împotriva ta? Aveam prime bune și salariile la timp”, a declarat Bărcăuan.

Astfel, cu etapa #29 aproape încheiată, tabloul play-off-ului din SuperLigă este complet.

Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 59 de puncte, urmată de Rapid și Dinamo, ambele cu 52, însă giuleștenii au un meci mai puțin disputat.

Pe locul 4 se află U Cluj, cu 51 de puncte, pe 5 este CFR Cluj, cu 50, iar ultimul loc de play-off a fost adjudecat de FC Argeș, cu 49.