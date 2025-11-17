Dinamo riscă să îl piardă spre finalul lunii decembrie pe Devis Epassy (32 de ani), portarul titular din tabăra „câinilor roșii” în actualul sezon.

Dinamo ar putea fi nevoită să încheie anul fără Devis Epassy

Epassy a adunat până acum 10 selecții pentru naționala Camerunului. La precedentele acțiuni ale țării sale a fost convocat, însă a rămas doar rezervă.

O nouă includere a sa în lotul Camerunului este posibilă spre sfârșitul lui decembrie. Naționala lui Devis Epassy va disputa atunci 3 partide la Cupa Africii. Va înfrunta Gabon (24 decembrie), Coasta de Fildeș (28) și Mozambic (31). Cupa Africii este programată să se desfășoare în intervalul 21 decembrie - 18 ianuarie 2026.

În funcție de momentul în care va fi convocat și dacă selecționerul Camerunului, Marc Brys, va dori să se bazeze din nou pe serviciile sale, Devis Epassy poate să rateze două partide importante din campionat. Meciurile respective sunt pe teren propriu cu Metaloglobus (13 decembrie) și deplasarea cu UTA (20 decembrie).

Devis Epassy, o piesă importantă pentru Dinamo

Devis Epassy și-a câștigat locul de titular la Dinamo în actualul sezon, după victoria „câinilor roșii” din derby-ul cu FCSB, scor 4-3, când a și debutat în etapa a 4-a.

Epassy a lipsit de pe teren de la succesul cu FCSB în doar 4 meciuri. Cu Petrolul (runda 9) a fost accidentat, iar cu CFR Cluj (etapa 15) și CS Dinamo (Cupa României) a fost învoit din cauza unui deces al fratelui său.

La ultima partidă, 4-0 din campionat cu Csikszereda, a fost pe banca de rezerve. Dacă va fi convocat la naționala Camerunului, locul său din poartă va fi ocupat de Alexandru Roșca.

