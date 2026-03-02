Zeljko Kopic a bifat meciul cu FC Argeș Pitești drept partida cu numărul 100 în Superliga, iar Andrei Nicolescu a ținut să evidențieze contribuția antrenorului croat la Dinamo în ultimii doi ani.

Andrei Nicolescu: „Sper să ajungem și la 200”

Nicolescu consideră că tehnicianul croat a adus în club multe lucruri pozitive și că a reinstaurat etica muncii în cadrul echipei.

„Mă bucur că a readus etica muncii la Dinamo şi a instalat-o, etica muncii e prezentă la Dinamo şi mă bucur că am făcut o constantă din prezenţa unui antrenor la o echipă de fotbal”, a spus Nicolescu.

Oficialul dinamovist și-a exprimat speranța ca tehnicianul să atingă noi borne importante: „Sper să ajungem și la 200, și la 300, dar sperăm să ajungem măcar la 200. Are încredere oricum, e un an în care trebuie să jucăm cupe europene, nu să câștigăm vreun trofeu. Abia de la anul avem de câștigat un trofeu. Dacă o facem mai devreme, foarte bine. Cupa României, 100%, că ai trei meciuri. Într-un meci se pot întâmpla multe, una e pe un traseu de 30 de etape, alta e să ai două meciuri unde e care pe care, unde poţi avea ghinion, noroc”, a continuat acesta la Prima Sport.

Astfel, cu etapa #29 aproape încheiată, tabloul play-off-ului din SuperLigă este complet.

Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 59 de puncte, urmată de Rapid și Dinamo, ambele cu 52, însă giuleștenii au un meci mai puțin disputat.

Pe locul 4 se află U Cluj, cu 51 de puncte, pe 5 este CFR Cluj, cu 50, iar ultimul loc de play-off a fost adjudecat de FC Argeș, cu 49.