Incredibil! Cum arată jucătorul umplut de sânge în Champions League! A publicat imaginile pe internet Liga Campionilor
Atalanta a făcut un meci senzațional la Bergamo și s-a calificat în optimile Champions League.

După ce Borussia Dortmund s-a impus în tur cu scorul de 2-0, italienii au întors scorul pe teren propriu. Atalanta a învins-o cu 4-1 pe Borussia Dortmund și s-a calificat în optimi cu 4-3 la general.

Cum arată Nikola Krstovic după ce a fost umplut de sânge în Champions League

Tabela de scor arăta 2-0 în favoarea Atalantei la pauză. Scamacca a deschis scorul după doar cinci minute, iar Zappacosta a dublat avantajul italienilor în minutul 45.

Pasalic a dus scorul la 3-0 în minutul 57. Adeyemi a redus din diferență în minutul 75, iar scorul final a fost stabilit în minutul 90+8 de Samardzic, de la 11 metri.

Totuși, eroul serii pentru Atalanta a fost Nikola Krstovic, cel care a obținut penalty-ul din prelungiri. Fotbalistul din Muntenegru a fost umplut de sânge în careul advers după ce a fost lovit cu talpa în figură de către Ramy Bensebaini, iar centralul Jose Maria Sanchez Martinez a dictat penalty după ce a fost chemat la monitorul VAR.

La scurt timp după meci, Krstovic a distribuit pe rețelele sociale mai multe fotografii în care se pot observa rănile lăsate pe fața sa după intrarea lui Bensebaini.

