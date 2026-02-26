Ouahbi a fost promovat de la naționala U23, Xavi va merge la Ajax Amsterdam

Deși inițial se credea că Xavi Hernandez, fostul mare fotbalist și antrenor de la FC Barcelona, va prelua funcția de la Regragui, Federation Royale Marocaine de Football a decis ca "Leii din Atlas" să fie conduși de pe bancă la competiția găzduită de SUA, Mexic și Canada de Mohamed Ouahbi (49 de ani). Achraf Hakimi&co. vor avea amicale cu Ecuador și Paraguay, iar la CM 2026 vor juca în Grupa C, din care mai fac parte Brazilia, Scoția și Haiti.

Mohamed Ouahbi este născut în Belgia, la Schaerbeek, lângă Bruxelles, și a mai lucrat la Maccabi Brussels (juniori), Anderlecht (timp de 17 ani / juniori, U21, antrenor secund la seniori), Maroc U20 și Maroc U23. Acesta a fost nominalizat pentru CAF Coach of the Year Award, după ce a reușit să câștige FIFA U20 World Cup în 2025. Cu reprezentativa marocană de tineret acesta se mai impusese și la Union of North African Football U20 Tournament (2024) și jucase finala Africa Cup of Nations U20 (2025).

Cel mai probabil, Xavi Hernandez va prelua pe Ajax Amsterdam, unde este dorit de Jordi Cruyf, noul director tehnic al clubului olandez.

Regragui a juca semifinală de Mondial și finală de CAF

Walid Regragui (50 de ani) este născut la Corbeil-Essonnes, în suburbiile Parisului. El a jucat ca fundaș dreapta pentru Racing Paris, Toulouse, Ajaccio, Racing Santander, Dijon, Grenoble, Moghreb Tetouan și FC Fleury 91 și a strâns 44 de selecții pentru Maroc.

Ca antrenor, le-a pregătit pe FUS Rabat (2014-2020), Al Duhail SC (2020), Wydad Casablanca (2021-2022) și naționala Marocului (2022-2026). Ca selecționar al Marocului, funcție în care l-a înlocuit pe bosniacul Vahid Halilhodzic, a devenit primul antrenor de origine africană care a ajuns semifinalele unei Cupe Mondiale (2022), terminând competiția pe locul al patrulea.

A fost nominalizat pentru premiul IFFHS World's Best National Coach (2022), fiind poziționat pe locul al treilea, după Lionel Scaloni (Argentina) și Didier Deschamps (Franța). De asemenea, a ajuns până în finala Africa Cup of Nations (2025), pierzând finala competiției găzduite de Maroc în fața Senegalului (0-1), în mod dramatic, cu un penalty ratat de Brahim Diaz în prelungiri.

Foto - Getty Images