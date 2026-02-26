Doi tineri jucători bulgari pot ajunge împreună la Bologna

Bologna FC este aproape să-și asigure serviciile talentatului mijlocaș central bulgar Petko Panayotov. Acesta a strâns 20 de prezențe, două goluri și două pase decisive în actuala stagiune pentru ȚSKA Sofia, ocupanta locului al treilea din Parva Liga, și este considerat un jucător de mare perspectivă.

Clubul din capitală bulgară cere 2.5 milioane de euro pentru acesta, sumă considerată echitabilă de către formația din Serie A. Dar Bologna l-ar dori la pachet și pe colegul lui Panayotov de la ȚSKA, Teodor Ivanov (21 meciuri, în acest sezon), pentru suma totală de 4 milioane de euro plus bonusuri de performanță. La Bologna, dar la echipa Primavera, mai evoluează un alt bulgar, Dimitar Papazov (19 ani).

Echipa lui Vincenzo Italiano ocupă locul al optulea în Serie A, a atins sferturile de finală ale Cupei italiei (1-1, 1-4 d.l.d. cu Lazio), a pierdut finala Supercupei Italiei (0-2 cu Napoli) și are șanse mari să ajungă în optimile de finală din Europa League (1-0 cu Brann Bergen, în meciul tur).

Bulgarii încearcă să revină în prim-planul fotbalului european

Fotbalul din Bulgaria, a cărei echipă națională nu s-a mai calificat la Cupa Mondială din 1998 și la Campionatul European din 2004, încearcă o revitalizare în ultimii ani. Mai mulți fotbaliști bulgari au prins transferuri interesante, în ultimii doi ani, printre aceștia aflându-se tinerii Aleks Bozhev (20 de ani / Slavia Praga), Hristiyan Petrov (23 de ani / Heerenveen), Atanas Chernev (23 de ani / Estrela Amadora), Rosen Bozhinov (21 de ani / Pisa), Stanislav Shopov (23 de ani / NK Osijek), Borislav Rupanov (21 de ani / Gornik Zabrze), Emil Tsenov (23 de ani / FC Orenburg), Martin Georgiev (20 de ani / AEK Atena), Marin Petkov (22 de ani / Al Taawoun), Aleksandar Andreev (19 ani / Girona), Mihail Polendakov (18 ani / Sheffield United) și Atanas Kehayov (18 ani / Cagliari).

Panayotov și Ivanov sunt internaționali de tineret

Petko Hristov Panayotov (20 de ani / 178 cm) este născut la Sofia și s-a format la academiile lui Levski Sofia și ȚSKA Sofia. la nivel de seniori a evoluat pentru ȚSKA Sofia II (2022-2024) și ȚSKA Sofia (2024-prezent). Are 7 selecții pentru naționala de tineret a Bulgariei. Poate evolua ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv, este cotat la 500.000 de euro și mai are contract cu echipa antrenată de Hristo Yanev până în 2029.

Teodor Valentinov Ivanov (21 de ani / 189cm) este născut la Pleven și s-a format la academiile cluburilor ȚSKA Sofia, Hellas Verona, Ternana și ȚSKA 1948 Sofia. La nivel de seniori a evoluat pentru ȚSKA 1948 III (2022-2024), ȚSKA 1948 II (2024), ȚSKA 1948 (2024-2025) și ȚSKA Sofia (2025-prezent / cumpărat cu 500.000 de euro). Are 8 selecții pentru reprezentativa U21 a Bulgariei. Joacă ca fundaș central, are contract cu sofioții până în 2029 și este cotat la 500.000 de euro.

Foto - CSKA Sofia FC (FB)