Alexandru Hațieganu
Jucătoare de top 15 WTA, apariție spectaculoasă într-o publicație americană.

Karolina Muchova (29 de ani, 13 WTA) a fost număr 8 mondial în toamna anului 2023, când a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-0, 6-3, în sferturile de finală ale Openului American.

Karolina Muchova, spectaculoasă pe teren, dar și în afara lui

Jucătoarea cehă, apreciată de John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, pentru tehnica sa deosebită în a executa voleul, a provocat numeroase bătăi de cap sportivelor din țara noastră.

În sezonul pe care l-a început cel mai sus în clasamentul mondial, Jaqueline Cristian a avut ghinionul de a o înfrunta pe Karolina Muchova (20 WTA, în ianuarie), în runda inaugurală a Openului Australian. 6-3, 7-6 (6) a fost scorul prin care s-a impus Muchova, în detrimentul lui Cristian, la Melbourne, iar tragerea la sorți a turneului de la Doha a făcut ca întâlnirea să se reediteze, la Doha, cu un scor mai clar în favoarea cehoaicei, 6-2, 6-3.

Campioană în turneul din Qatar, Karolina Muchova a sărbătorit trofeul cu o decizie neașteptată, în viața petrecută în afara circuitului WTA.

A acceptat să pozeze pentru revista Harper's Bazaar, într-o serie de imagini care fac ca forțele sale fizice și mintale, demonstrate atât de des pe terenul de tenis, să transpară în aceste cadre în alb-negru.

McEnroe, elogiu pentru Alcaraz și Muchova, în exclusivitate pentru Sport.ro

Și totuși, în exclusivitate pentru Sport.ro, John McEnroe - recunoscut pentru dibăcia sa în a executa voleuri fine, plasate diabolic chiar din unghiuri imposibile -, fostul tenismen a admis că actualul număr unu ATP, Carlos Alcaraz, dispune de un voleu mai bun decât cel de care a fost el capabil, la vârf de formă.

Întrebat dacă vede voleul lui Carlos Alcaraz ca fiind mai bun decât voleul de care erau capabili John McEnroe sau Roger Federer, la cel mai bun nivel, tenismenul american legendar a replicat surprinzător pentru Sport.ro: „Da. Urăsc să spun asta...,” a replicat savuros John McEnroe, lăsând intenționat câteva secunde de tăcere înainte și după aceste cuvinte.

Când a fost întrebat cine sunt jucătorii cei mai pricepuți la voleuri, lovitură considerată drept cea mai dificilă din tenis, în condițiile de meci, John McEnroe a menționat-o pe Karolina Muchova, dintre sportivii aflați în activitate.

Jucătoarea cehă, care a eliminat-o pe Jaqueline Cristian în turul inaugural al Openului Australian, a fost lăudată de John McEnroe: „Îmi place voleul Muchovei. Cred că e foarte iscusită la voleuri,” a adăugat expertul Eurosport, John McEnroe.

