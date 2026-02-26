Karolina Muchova (29 de ani, 13 WTA) a fost număr 8 mondial în toamna anului 2023, când a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-0, 6-3, în sferturile de finală ale Openului American.

Karolina Muchova, spectaculoasă pe teren, dar și în afara lui

Jucătoarea cehă, apreciată de John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, pentru tehnica sa deosebită în a executa voleul, a provocat numeroase bătăi de cap sportivelor din țara noastră.

În sezonul pe care l-a început cel mai sus în clasamentul mondial, Jaqueline Cristian a avut ghinionul de a o înfrunta pe Karolina Muchova (20 WTA, în ianuarie), în runda inaugurală a Openului Australian. 6-3, 7-6 (6) a fost scorul prin care s-a impus Muchova, în detrimentul lui Cristian, la Melbourne, iar tragerea la sorți a turneului de la Doha a făcut ca întâlnirea să se reediteze, la Doha, cu un scor mai clar în favoarea cehoaicei, 6-2, 6-3.

Campioană în turneul din Qatar, Karolina Muchova a sărbătorit trofeul cu o decizie neașteptată, în viața petrecută în afara circuitului WTA.

A acceptat să pozeze pentru revista Harper's Bazaar, într-o serie de imagini care fac ca forțele sale fizice și mintale, demonstrate atât de des pe terenul de tenis, să transpară în aceste cadre în alb-negru.